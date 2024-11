Novosti za iznajmljivače: Stižu nova pravila i rokovi

Vlada je u četvrtak uputila u saborsku proceduru prijedlog izmjena i dopuna zakona o ugostiteljskoj djelatnosti uputila, kojima se među ostalim uvodi pojam domaćina kako bi se zaštitio obiteljski smještaj u turizmu, a trebale bi stupiti na snagu s 1. siječnjem 2025.

"Izmjene su usmjerene na rješavanje tri ključne problematike - rokove važenja privremenih rješenja za obavljanje djelatnosti, definiranje pojma domaćina kako bi se pozicionirao i zaštitio pravi obiteljski smještaj u turizmu i odvojio od svih ostalih iznajmljivača u kratkoročnom najmu te usklađivanje s krovnim Zakonom o turizmu", kazao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina, obrazlažući taj prijedlog na sjednici Vlade.

Jednom od najvažnijih izmjena označio je definiranje pojma domaćina, kao iznajmljivača koji ima prijavljeno prebivalište na području jedinice područne (regionalne) samouprave gdje se nalazi objekt u kojem pruža ugostiteljsku uslugu smještaja u domaćinstvu (uz mogućnost usluge doručka). Domaćinom se neće smatrati iznajmljivač koji iznajmljuje stan u višestambenoj i stambeno-poslovnoj zgradi, a kako je definirano i odredbama zakona kojim se uređuje upravljanje i održavanje zgrada.

Također se oko obavljanja ugostiteljske djelatnosti tj. kratkoročnog iznajmljivanja turistima u stanovima u zgradama definira i potrebna pisana suglasnost suvlasnika kao uvjet za izdavanje rješenja za obavljanje djelatnosti. Postojeći iznajmljivači su tu suglasnost dužni pribaviti u roku od pet godina od dana stupanja na snagu tog zakona.

Uz to, mijenjaju se i odredbe koje se odnose na rok važenja privremenih rješenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje ugostiteljskih usluga u objektima za koje postupci ozakonjenja i uređivanja prava vlasništva u zemljišnim knjigama nisu dovršeni, odnosno rok se produžuje najdulje do 31. prosinca 2026. Time se omogućuje nastavak obavljanja djelatnosti do tog roka, ali se istodobno i ukida mogućnost podnošenja novih zahtjeva za izdavanje privremenih rješenja od 1. siječnja 2025.

"S obzirom na to da trenutno ima oko 15.000 tih privremenih rješenja, u slučaju da nema ovog produljenja roka do kraja 2026., ona bi prestala važiti, s time da se od 1. siječnja 2015. neće moći podnositi novi zahtjevi za privremena rješenja", istaknuo je ministar Glavina.

Postojeći zakon se usklađuje i s krovnim Zakonom o turizmu, pri čemu MINTS izdaje rješenja o ispunjavanju uvjeta za ugostiteljske objekte u skladu s odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o broju, vrsti i kategoriji ugostiteljskih objekata te objekata u kojima se već pružaju ugostiteljske usluge smještaja u dijelu ili na cijelom području jedinice lokalne samouprave i odluke o kapacitetima smještajnih objekata u destinaciji.

O predloženim izmjenama i dopunama tog zakona javno savjetovanje je trajalo od 30. listopada do 13. studenoga 2024. Strukovne udruge koje zastupaju male obiteljske iznajmljivače smještaja (tzv. obiteljski turizam), kao i Građanska inicijativa "Spasimo male obiteljske iznajmljivače" zbog prijedloga u tom i drugim zakonima (poreznim) sastajale su se s ministrom Glavinom nakon objave prijedloga i tražile da se o predloženom duže razgovara i konzultira i s njima.

Građanska inicijativa je zbog toga organizirala nedavno i prosvjed malih iznajmljivača u Zagrebu, što je bio i prvi takav prosvjed u samostalnoj Hrvatskoj, i zapravo jedini prosvjed neke skupine-dionika hrvatskog turizma do sada.