Predsjednik SDP-a Peđa Grbin smatra da su kazne za kršenje propisanih epidemioloških mjera previsoke.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin smatra da su kazne za kršenje propisanih epidemioloških mjera previsoke.

"One bi trebale biti koncentrirane na to da se ljude odvrati od kršenja mjera, a ne da budu usmjerene na punjenje proračuna. Dolazimo do ozbiljne situacije koja se odnosi na mogućnost ulaska u dom zbog činjenja prekršaja", rekao je Grbin.

"To nije u skladu s Ustavom koji kaže da je dom nepovrediv. Ovaj dio prijedloga Vlade o ulasku u dom naših sugrađana neodoljivo me podsjeća na neuspjeli prijedlog vlade iz proljeća o praćenju mobitela. Ovdje se radi o istoj ideji", objasnio je Grbin.

"Prijedlog izmjena zakona u ovom obliku nije dobar. Svjesni smo da je potrebno uvesti promjene zbog onih koji krše mjere, ali ne na ovaj način", objasnio je Grbin.

"Ukazujemo da se radi o mjerama koje zadiru u ustavna prava i slobode čovjeka i građana i ne mogu se donositi u Saboru običnom većinom", dodao je Grbin.

"Vlada svoj nerad pokušava kompenzirati kažnjavanjem građana i tvrdnjom da su građani krivi za to što Vladine neučinkovite mjere nisu dale rezultat. To je u najmanju ruku - nekulturno", naglasio je Grbin.

O mjerama za poduzetnike

Smatra da nove mjere nisu dovoljne za spas poduzetnika i obrtnika.

"Zadnjih nekoliko dana razgovarao sam s gospodarstvenicima iz različitih sektora i kolegama koji se bave ekonomskim mjerama, i njihov konsezus je da Vladine mjere nisu dovoljne. Mjere bi trebale biti puno jače ako želimo da na izlazu iz krize naše gospodarstvo nastavi s radom i rastom te ako želimo spas hrvatske ekonomije", kazao je Grbin.

"Našim građanima koji su pogođeni krizom treba osigurati sredstva od kojih mogu živjeti dok ovo sve ne prođe. Vladine mjere to ne osiguravaju", dodao je Grbin.

Navodi da je na proljeće bilo nekoliko desetaka zaraženih.

Papreni iznosi za nepridržavanje mjera: "Za nenošenje maske kazna za građane je 500 kuna, za nedozvoljeno okupljanje 10.000"

Ministar Beroš o mjerama i kaznama: "Svi koji žele dobro prijavit će nedozvoljena okupljanja"

"Sada tjednima imamo brojke veće od tisuću, ukazivali smo da Vlada treba krenuti s konkretnim mjerama po pitanju zdravstvene ali i ekonomske situacije, no ništa se od toga nije dogodilo", objasnio je Grbin.