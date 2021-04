Nakon najave da će u Zagrebu biti obvezne maske i na otvorenom, u popodnevnim satima uslijedio je preokret. No, sada se postavlja pitanje - kad su nadležni za to doista znali?

Bivša čelnica zagrebačkog stožera Civilne zaštite Olivera Majić rekla je da je mjera obveznog nošenja maski na otvorenom bila poznata svim nadležnima u stožeru i Gradu već u jutarnjim satima.

"Ne osjećam se fizički dobro. U šoku sam. Trenutačno u ruci držim e-mail poslan svima jučer ujutro u 9:53 u kojem je stajala mjera o prijedlogu obveznog nošenja maski na otvorenom. Sa mnom nakon toga nitko nije razgovarao, o svemu doznajem iz medija. Evo, sad slušam Lovrića (Ivicu) na televiziji i ne osjećam se dobro", rekla je Majić za Jutarnji list.

S čela gradskog stožera smijenila ju je vršiteljica dužnosti gradonačelnice Zagreba Jelena Pavičić Vukičević.

Učinila je to nakon što je ukinula odluku o tome da će se u Zagrebu morati nositi maske na otvorenom, a potom je sebe postavila na čelo Stožera. Majić tvrdi da s njom o tome nitko nije razgovarao te da ona zapravo ništa ne zna.

Neposredni povod za takvu odluku Jelene Pavičić Vukičević bilo je negodovanje javnosti nakon najave ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar Zvonimira Šostara da će Zagrepčanke i Zagrepčani pod prijetnjom kazne morati nositi zaštitne maske na licu svugdje i bez iznimke – pa i na otvorenim prostorima.

"Nisam za to da se uvede mjera nošenje maske na otvorenom i mislim da je najbolje da u ovom trenutku preuzmem vođenje Stožera civilne zaštite Grada Zagreba", rekla je jučer kasno popodne Pavičić Vukićević.

No, po podacima Jutarnjeg lista, koji ima kopiju e-maila o kojem govori Olivera Majić, vidljivo je da je o svim mjerama koje će Šostar predložiti doista u 9:53, prije njegove konferencije za medije, bila obaviještena i Pavičić Vukičević.

"Užasno mi je žao, teško i neugodno što se sve to uopće dogodilo. Nije točno da sam sa Šostarom, kako vi kažete, odigrala dupli pas u svrhu skupljanja bodova pred izbore. Istina je da sam ujutro primila taj e-mail, ali sam ga postala svjesna tek popodne iza 16 sati.

Naime, jučer sam, a što se i iz javno dostupnih izvora može vidjeti, imala sastanke i u devet ujutro i u pola deset, a nakon tog sastanka išla sam direktno u kombi Radio Sljemena na dogovor o emisiji. Do 11 sati sam bila tamo, a kombi je bio ispred Klovićevih dvora. U 11 sati ušla sam u Klovićeve dvore na konferenciju za medije na kojoj smo predstavili veliki europski projekt našeg Prirodoslovnog muzeja. Nakon toga sam od 12 do 16 sati imala, neću vam lagati, aktivnosti bitne u pripremi izborne kampanje. Tako je izgledao moj jučerašnji dan do 16 sati. I kada sam konačno sve to obavila, vidjela sam tek što je i kako je sve bilo. Ljudi su me počeli zvati, vidjela sam propuštene pozive, i tek tada sam postala svjesna zbog čega me zovu (zbog Šostarove najave nošenja maski na otvorenom, nap. a.)", rekla je kasno večeras za Jutarnji list Jelena Pavičić Vukičević.