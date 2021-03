COVID putovnice mogle bi nam dovesti toliko željene turiste. No dio vlasnika apartmana u kojima su bili turisti, sada ih odjavljuje i daje u dugoročni najam ili prodaje.

Pad broja objekata privatnih iznajmljivača najizraženiji je u većim gradovima. Unatoč tome u Hrvatskoj turističkoj zajednici imaju okviran plan početka sezone.

Barbara je jedna od iznajmljivača čije su oči uprte u još jednu turističku godinu. Kada i ako je bude. ''Hrvatska udruga obiteljskog smještaja. Naravno da se bojim sezone i tko god kaže da se ne boji, laže vas i nema respekta prema onome šta radi. Bojim se last minute otkazivanja'', rekla je Barbara Marković, ali od bavljenja turizmom ne planira odustati. Vjeruje da će ove sezone popuniti 10 do 15 posto u odnosu na lani.

Upravo oko tog postotka kreće se i broj odjavljenih apartmana u Dalmaciji. Martina Nimac Kalcina, predsjednica Zajednice obiteljskog turizma HGK, istaknula je kako je u Splitu oko 10 posto odjavljenih apartmana.

Takvih ima i u Zagrebu gdje su se prije nekretnine kupovale za turizam, a sada ih dio vlasnika daje u dugoročni najam ili prodaju, kaže vlasnik agencije za nekretnine Boro Vujović. ''Solucija je prodati ili dati u dugoročan najam, ovako kad stoji nekretnina je samo trošak, nema prihoda'', istaknuo je Vujović.

Onih koji se žele baviti turizmom je izgleda manje. Prema podacima HTZ-a, broj objekata privatnih iznajmljivača sada je 101. 934, u ožujku 2020. bio je 106. 721, dok je u ožujku 2019. broj objekata bio 102.499.

Kakva nas sezona očekuje? Umjesto turista brojimo zaražene, a situacija se mijenja iz dana u dan: "Dobro nam došli na safe destinaciju"

Još jedna sezona u znaku epidemije: Apartmani spremni za goste, ali vlasnike brinu zatvaranja diljem Europe

COVID putovnice ipak bi mogle olakšati put turistima do Hrvatske. ''Vjerujem da će se to dogoditi i vjerujem da će to biti jedan od preduvjeta da spremni dočekamo turističku sezonu koja bi trebala početi potkraj svibnja'', kazao je Kristjan Staničić iz Hrvatske turističke zajednice.

Blagi pad broja objekata u domaćinstvu najizraženiji je u većim gradovima poput Splita, Zadra, Šibenika, ali i Zagreba, kažu u HTZ-u.

