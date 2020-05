Pacijent je unio koronavirus na intenzivni odjel Opće bolnice u Koprivnici. Djelatnici bolnice bili su uvjereni da pacijent nije zaražen.

U srijedu je završena epidemiološka obrada na Odjelu intenzivne njege u Općoj bolnici u Koprivnici.

Mate Devčić, ravnatelj bolnice, objasnio je na konferenciji za medije Stožera Koprivničko-križevačke županije što se događalo od 3. svibnja do danas.

Kazao je da je pacijent zaprimljen 3. svibnja i da se radi o njihovu dugogodišnjem pacijentu. "On je dugo godina kronični bolesnik s općim lošim zdravstvenim stanjem. Bio je hospitaliziran više puta zbog teških infekcija", naglasio je.

Objasnio je kako se pacijentu 4. svibnja pogoršalo stanje. "Uzet mu je nalaz, testiran je na koronavirus, test se morao ponoviti. Čekao se nalaz, došla je obavijest da se nalaz mora ponoviti. Zdravstvena djelatnica mislila je da mu je nalaz negativan, tako je razumjela i kolegica je donijela odluku da se pacijent zbog pogoršanja stanja premjesti u izolacijsku jedinicu.

To objašnjava problematiku korištenja nedostatne zaštitne opreme, koja je do toga maksimalno korištena. I to je dovelo do situacije da se dio osoblja stavi u samoizolaciju. Nakon toga pacijent je upućen u Zagreb u Kliniku Fran Mihaljević i tamo je zbrinut", objasnio je Devčić.

"Jedan liječnik i četiri medicinske sestre zbog kontakta s tim pacijentom poslani su u samoizolaciju", rekao je.

"Stanje je stabilno u Općoj bolnici u jedinici intenzivne njege. Potpuna je kontrola prostora i kontrola rada. Nećemo zatvoriti odjel niti zatvarati Intenzivnu. Radi se normalno. Niti jedan segment bolnice neće biti isključen iz djelovanja", kazao je i priznao da se radi o pogrešnoj odluci i lošoj komunikaciji.

Priznao je da je došlo do pogreške u komunikaciji. "Čekali smo rezultate ponovljenog testa, a liječnica je razumjela da je nalaz negativan." Ravnatelj navodi kako liječnici i medicinske sestre trenutačno zbrinjavaju 30 pozitivnih pacijenata na odjelu za koronavirus.