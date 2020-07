S dnevnim porastom broja zaraženih u njemačkoj javnosti sve je više upozorenja da je drugi val epidemije koronavirusa pogodio tu zemlju, a zabrinutost je izrazio i državni institut za zarazne bolesti.

"Drugi val koronavirusa već je tu. Događa se svaki dan. Sada svaki dan imamo žarišta zaraze koja bi se mogla pretvoriti u vrlo visoke brojeve", kaže predsjednik vlade Saske Michael Kretschmer za subotnje izdanje Rheinische Post.

Kretschmerove riječi poklopile su se s objavom državnog instituta Robert Koch (RKI) da je zabilježen značajni dnevni porast novih infekcija s oko 500 na oko 800 u proteklom tjednu.

"Taj je razvoj događaja vrlo zabrinjavajući i RKI će ga nastaviti pozorno motriti", kazala je glasnogovornica za dpa u petak navečer.

"Daljnje pogoršanje stanje mora se izbjeći."

Zdravstvene vlasti u Njemačkoj izvijestile su u petak o 781 novom slučaju u prethodna 24 sata, prema institututu.

Dan ranije zabilježeno je 815 novozaraženih. Nedjelja je donijela predah s nešto više od 300 novozaraženih.

To znači da je u Njemačkoj najmanje 205.269 ljudi zaraženo koronavirusom od početka epidemije, prema podacima RKI-ja, a dosad je 9118 zaraženih osoba preminulo što je od petka na subotu predstavljalo porast od sedam. Procjenjuje se da se od zaraze oporavilo 189.800 osoba.

Njemačka je postupno ukidala snažne mjere ograničenja uvedene sredinom ožujka kako bi se usporilo širenje covida-19, bolesti koju izaziva novi koronavirus.

S pokretanjem života vlada je pokrenula i aplikaciju za praćenje kontakata zaraženih osoba čiji je cilj bio upozoriti ljude da su bili u konatku s virusom.

Aplikacija je 'skinuta' 16,2 milijuna puta no ovog tjedna doživjela je snažne kritike zbog tehničkih problema zbog kolizije s programima za uštedu rada baterije na pametnim telefonima.

Najnovija stopa reprodukcije bolesti porasla je na 1,24 s 1,08 dan ranije što znači da zaražena osoba zarazi više od jedna osobe, a porast te stope uočen je i usporedbom tjednih prosjeka.

RKI upozorava da je preduvjet smirivanja epidemije da taj broj padne ispod 1.

RKI je u petak objavio da, iako broj slučajeva raste u čitavoj zemlji, više od 60 posto porasta otpada na Sjevernu Rajnu Vestfaliju i Baden-Wuerttemberg.

Njemački ministar zdravstva Jens Spahn kazao je kako je porast broja zaraženih "najvećim dijelom povezan s putovanjima, povratkom putnika iz nekih regija, od kojih su neke na zapadnom Balkanu i iz Turske".

"U ovom trenutku imamo mnogo manjih žarišta", kazao je Spahn.

Pitanje je "hoće li se to sada pretvoriti u val ili ćemo to uspjeti slomiti zajedno, odnosno brzo identificirati i omesti puteve prijenosa zaraze. To zahtijeva ciljano ali istodobno i skupo testiranje".