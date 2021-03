Predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja Jelena Tabak komentirala je današnje otvaranje terasa kafića i restorana. Terase je prema najavi otvorilo oko 75 posto ugostiteljskih objekata.

"U Splitu je otvorila cijela Riva i to je bilo i očekivano, a očekivano je i bilo da otvore kafići i restorani s terasama u centru bilo kojeg grada, a vjerujem da će biti odaziva i u kvartovskim kafićima. To su pretežno stalni gosti. Mogu reći da će većina otvoriti. Ljudi su to jedva dočekali, to je kakvo takvo pomicanje prema naprijed", izjavila je predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja Jelena Tabak.

Dodala je kako ovo nije otvaranje ugostiteljstva, budući da jako veliki broj ugostitelja nema terase.

"Ovi koji imaju terase, gube više od pola kapaciteta zbog mjera i to je zapravo jedna prijelazna faza privikavanja normali. Pozdravljamo što se nastavljaju ekonomske mjere, bez njih ne bismo mogli. Pozivamo goste i sve kolege da se pridržavaju epidemioloških mjera. Nadamo se da brojke neće rasti i da će idući pomak biti daljnje otvaranje", naglasila je Tabak.

Komentirala je prepunu Rivu u Splitu i poluprazne terase kafića u Zagrebu: "Ponedjeljak je, jutro, možda ljudi rade, u Splitu vam to nema veze, Riva je puna. To zavisi o navikama ljudi. Za pravu sliku treba pričekati kraj tjedna ili prvi vikend. Sad je rano, ponedjeljak je, tko će doći na Cvjetni trg? U Splitu su uvijek kafići dupkom puni, bez obzira je li vikend ili radni dan. Na sreću i veselje Ministarstva financija!", istaknula je predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja Jelena Tabak.