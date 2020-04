Inicijativa Glas poduzetnika upozorila je da je Državni inspektorat zatvorio 20-ak restorana zbog navodnog nepridržavanja mjera zašite od koronavirusa. Vlasnici restorana s kojima smo razgovarali su ljutiti.

"Otkad traje kriza, promet nam je pao 90 posto. Imamo 17 ljudi, ali nikome nismo dali otkaz. Uzeli smo potporu od države za isplatu plaća, ali sad bih im to najradije vratio. Da mi ova država više nikad ne pomaže", ogorčeno nam priča Mario Minder, vlasnik japanskog restorana Tekko koji je krizu pokušavao preživjeti uvodeći uslugu drive-in.

No državni inspektori u subotu su ga zatvorili zbog nezadovoljavanja uvjeta za drive-in, uz objašnjenje da je takav način rada u suprotnosti s odlukama Nacionalnog stožera. Koji su to uvjeti, Mindera kaže da ne zna, a to se pitaju i u Glasu poduzetnika koji su od Državnog inspektorata zatražili objašnjenje. Tražili su i poništenje odluke jer, kako kažu, Ministarstvo turizma je još 19. ožujka reklo da "naručitelj može naručenu hranu osobno preuzeti na pragu objekta ili u njegovoj neposrednoj blizini".

Očito je problem u slaboj komunikaciji različitih tijela, misli Minder jer, kaže, inspektor koji ga je posjetio ni sam nije bio siguran što da radi. Ako nekim čudom dođe do poništenja odluke, vlasnik Tekke kaže da bi nastavio raditi.

"Nastavili bismo, ali nas je strah. Morali bismo gledati otkuda će doći koji inspektor. I eto, preživjeli smo koronu, potres, ali ne i inspektore koji dolaze kao višnja na šlag", kaže Minder.

"Nemam pravo na potporu države"

Ogorčen je i vlasnik Rustice, Robert Cimkić. Njegov restoran radio je tako što su kupci telefonom naručivali hranu, a onda su sami došli pokupiti je. Cimkić objašnjava kako je na taj način htio smanjiti rizik za svoje dostavljače. Inspektori su ga posjetili u subotu i nakon nekoliko sati, odlučili zatvoriti restoran.

"Bili su od dva do pola 8 kod mene. Stalno su nekog zvali, nisu znali što da rade. Inspektori su bili ljubazni, ništa njih ne krivim. Ali očito u sustavu nešto nije dobro iskomunicirano", kaže Cimkić.

I on je planirao uzeti potporu države za 50 svojih zaposlenika.

"Mislim da sad više nemam pravo. Kad su me zatvarali, inspektorima sam rekao da osobno kažu mojim radnicima, da zbog kazne neće moći dobiti potporu države. No ja neću kruha biti gladan. Kao firma ne mogu, ali sam im obećao da ću kao privatna osoba uzeti kredit kako bi ih mogao isplatiti. Samo, tražim način kako da to pravno riješim", kaže Cimkić.Dodaje da mu u restoranu, sad kad se zatvori, propada naručena roba.

"Ovako, kad smo nešto radili, roba nije propadala. Sad hoće. Mlijeko, voće i povrće, na lageru imamo sigurno 300.000 kuna vrijedne robe", zaključuje Cimbić.

"Zatvoreno 20-ak restorana"

Kako navodi Glas poduzetnika, diljem Hrvatske zatvoreno je 20-ak restorana.

"Zatvoreni su Tekka, Rustica, Čingač i mnogi drugi. Ovakav postupak će uzrokovati još nekoliko stotina nepotrebno izgubljenih radnih mjesta", rekao je Vedran Jakominić, član Upravnog odbora Glasa poduzetnika i Potpredsjednik Nacionalne udruge ugostitelja.

Državnom inspektoratu poslali smo upit koje propise su prekršili restorani, no nismo dobili odgovor.