Korona brojke ne posustaju, kao ni broj umrlih. U četvrtak je 17 ljudi preminulo zbog koronavirusa. Članovi Stožera sastali su se s premijerom Andrejem Plenkovićem kako bi dogovorili daljnje planove i mjere za jesen.

Članovi Stožera s premijerom Plenkovićem razgovarali su o potencijalnim mjerama za jesen.

Više detalja o tome što nas očekuje u Dnevniku Nove TV rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak koji je razgovarao s reporterkom Valentinom Baus.

Pričalo se o tome da zaraženi neće morati biti u izolaciji već će moći biti vani s maskama. Capak navodi je to bila jedna od opcija eventualnih proširenja i liberalizacije mjera.

"Ali, to je prerano izašlo u medije i prerano se o tome počelo razgovarati jer je to bila samo jedna od opcija o kojoj se diskutiralo u stručnim krugovima. Nije se imalo namjeru o tome izaći u javnost dok se to pažljivo ne prodiskutira", rekao je Capak.

"Mi smo razgovarali o tome, ali smo zaključili da trenutno imamo optimalne mjere i ništa ne treba mijenjati u tom smislu. Pažljivo pratimo epidemiološku situaciju dalje i na jesen pa ćemo vidjeti. Mjere mogu ići u jednom i drugom smjeru", najavio je.

Hoće li biti zatvaranja?

O tome hoće li biti zatvaranja i mjera kakve smo gledali prošle zime, Capak kaže da - takvih mjera više neće biti.

"Nekih radikalnih mjera kakvih smo imali prije više neće biti, upoznali smo virus. Maske je moguće da će se vratiti, to je jedna od mjera koja bi se mogla vratiti na mjesta gdje se okuplja više ljudi poput javnog prijevoza", kazao je Capak.

Navodi da su dosta naučili o virusu.

"Brojke ovise o valovima, imamo omikron BA.4 i BA5 val koji je na svojem vrhuncu i već desetak dana imamo iste brojke. Što će se događati dalje, kad počinje škola, fakulteti, okupljanja - postoji mogućnost bržeg širenja i ovog virusa, ali i mogućnost pojavljivanja nove varijante", dodao je Capak.

Veliki je broj preminulih. Capak navodi da najveći rizik za teške oblike bolesti i umiranje imaju starije osobe i osobe s komorbiditetima.

"To je populacija koja i sada doživljava teže oblike bolesti", dodao je.

Stiže novo cjepivo?

U Hrvatsku bi uskoro trebalo stići novo cjepivo. Capak kaže kako je Pfizer najavio da bi, ako EMA registrira novu varijantu s BA.1 sojem, isporuka krenula početkom rujna.

"Ne znamo što će se događati jer nemamo informaciju hoće li EMA registrirati to cjepivo", rekao je.

Cijepljenje četvrtom dozom

Za četvrtu dozu navodi kako preporučavaju osobama koje imaju više od 60 godina i koje imaju kronične bolesti - da se cijepe četvrtom dozom prije dolaska novog cjepiva.

"O cijepljenju s novim varijantama ćemo znati više nakon registracije i dostave podataka od EMA-e", navodi.

"Ne zabranjujemo nikome da se cijepi četvrtom dozom. Cijepimo sve koji se žele cijepiti i takva je preporuka, iako za neke kategorije kod mladih i zdravih ljudi su studije pokazale da nema koristi od četvrte doze", zaključio je Capak.

