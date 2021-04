Stožer civilne zaštite Istarske županije donio je odluku o odvijanju nastave na tom području od 12. do 17. travnja.

Nastava se obustavlja za sve niže razrede u svim osnovnim školama, a online nastavu, odnosno nastavu po C modelu, imati će učenici osnovnih škola od 5. do 8. razreda te srednjoškolci, uključujući i maturante. Iz Stožera ističu da se nastava na daljinu za niže razrede može održati u onim školama koje za to imaju mogućnosti.

Za razdoblje nakon tog 17. travnja odluku će Stožer donijeti do 14. travnja.