Tena Šimonović Einwalter je novoizabrana pučka pravobraniteljica u Republici Hrvatskoj. Mnogo je problema u društvu, neće biti puno vremena za uhodavanje.

Barbara Štrbac je u Dnevniku Nove TV razgovarala s novoizabranom pučkom pravobraniteljicom Tenom Šimonović Einwalter. Otkrila je koji će joj biti prioriteti u poslu, ali i objasnila da se oni gotovo sami nalažu.

''To su u prvom redu posljedice pandemije koja je još uvijek itekako prisutna i sva ona ograničenja prava koja je sa sobom donijela. Naravno tu su i neke teme koje se sada pojavljuju vezano za cijepljenje i liste prioriteta, moguća ograničenja prava i diskriminacija do kojih bi moglo doći. Isto tako, to su svakako i potres na Banovini i zagrebački potres, ali isve one teme koje su godinama mučile građane'', objasnila je.

Građani kroz godine šalju pritužbe te će Šimonović Einwalter raditi, kako je najavila, i na problemima u zdravstvu, socijalnim i radnima pravima, diskriminaciji na području rada i zapošljavanja, zatim će se pobrinuti za prava starijih, za mlade te govor mržnje koji se plasira na društvenim mrežama. ''Niti Republika Hrvatska, niti Europa, niti svijet trenutno ne znaju kako regulirati'', rekla je.

Mnogo je problema koji su i ranije postajali, ali su potencirani pandemijom izašli na vidjelo, objašnjava.

Već godinama se bilježi veliki broj pritužbi građana na diskriminaciju na području rada i zapošljavanja, ali i cijeli niz drugih situacija koje ih muče. ''Radni odnosi jesu nešto gdje već kontinuirano bilježimo velik broj pritužbi i, nažalost, čini se da će se tako i nastaviti', komentira.

Starije osobe jedna su od skupina koja je tijekom pandemije došla u fokus te se ''vidi da na pravima starijih treba itekako raditi još i više nego do sada''.

Predmete otvaraju saznanjem putem medija ili pak putem pritužbi građana, ali isto tako daju preporuke u godišnjem izvješću Hrvatskom saboru. Trenutno imaju problem, govori, da izvješća iz 2018., 2019. i za 2020. godinu još nisu raspravljeni. Time je postotak ispunjenosti manji.

