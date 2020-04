Počinje prva faza popuštanja mjera. U šoping centrima na snazi je novo radno vrijeme trgovina.

Robna kuća IKEA

Ponedjeljak- subota: od 11:00 do 19.00 sati

IKEA Restoran, Cafe i Bistro ostaju privremeno zatvoreni, kao i dječja igraonica

City Center one East

Bio&Bio – od 9 do 17 sati

dm – od 8 do 17 sati

Exclusive change (-1 etaža) – od 8 do 17 sati

Farmacia ljekarna – ponedjeljak-petak od 9 do 17 sati, subota od 9 do 12 sati

iNovine – ponedjeljak-petak od 8 do 15 sati, subota od 8 do 13 sati

Interspar – od 8 do 17 sati

Mini mljekara Veronika – od 9 do 17 sati

Müller – od 8 do 17 sati

Polleo Sport – od 9 do 17 sati

Raiffeisen banka (ponedjeljak-petak) – od 10 do 17 sati

Samoposlužna autopraonica “Peri, a ne deri!” – od 0 do 24 sata

Trafika – od 8 do 17 sati

Zoo City – od 9 do 17 sati

City Center one West

Batat – od 8 do 17 sati

bio&bio – od 8 do 17 sati

dm – od 8 do 17 sati

Exclusive Change – od 8 do 17 sati

Interspar – od 8 do 17 sati

Mandis Pharm – od 8 do 17 sati

Mini mljekara Veronika – od 8 do 17 sati

Muller – od 8 do 17 sati

Tobacco – od 8 do 17 sati

Trafika – od 8 do 17 sati

Zoo City – od 9 do 17 sati

City Center one Split

Babić pekara – od 8 do 17 sati

bio&bio – od 9 do 16 sati

Bobis – od 8 do 16 sati (pon-sub)

dm – od 8 do 17 sati

Exclusive Change mjenjačnica – od 8 do 17 sati

Farmacia – od 9 do 17 sati (pon-pet); od 9 do 12 sati (sub)

Gastro ribarnica Brač – od 8 do 15 sati

Hrvatska pošta – od 9 do 17 sati (pon-pet); (pauza: 12:30-13:00); od 9 do 13 sati (sub)

iNovine – od 8 do 17 sati

Interspar – od 8 do 17 sati

Interspar trafika – od 8 do 17 sati

Mini mljekara Veronika – od 9 do 17 sati

Müller – od 8 do 17 sati

Ljekarna SDŽ – od 8 do 17 sati

OPG Križan – od 9 do 15 sati

Polleo Sport – od 9 do 17 sati

Pršutana Ružić – od 9 do 15 sati

Purex – od 9 do 17 sati

Samoposlužna autopraonica Peri, a ne deri! – od 8 do 17 sati

Zoo City – od 9 do 17 sati

Cinestar kina zatvorena su do daljnjeg

Cineplexx kina u City center one Zagrebu i Splitu zatvorena su do daljnjega.

Arena centar

INTERSPAR – PON-SUB 7:30-21:00, PAUZA od 14:00-15:00/ Zbog održavanja godišnje inventure 03.05.2020. Interspar će biti zatvoren za kupce

bio&bio – 10-21h/ PAUZA od 14:00-15:00

dm – 10-21h/ PAUZA od 14:00-15:00

Exclusive Change – 10- 21h/ PAUZA od 14:00-15:00

Farmacia – 09 - 17h ponedjeljak- petak, 09 - 12h subota

Fina – 10 - 17h ponedjeljak - petak

Gligora – 08 - 17h

Javni Bilježnik Maja Peris – 8:30 do 19:00h ponedjeljak- petak (pauza za dezinfekciju od 13:30 -14:00h)/ Od 09.05. subota- 8:30-13:00h

Müller – 08-18h/ PAUZA od 14:00-15:00

PBZ – 11- 17 h ponedjeljak - petak

Polleo Sport – 09- 17 h

Zoo City – 9-17h

Importanne Galleria

Trgovine u GBC ne rade, osim dm hrvatska, Pet Home Shop, Biljna apoteka Bio-oaza zdravlja, Kiosk/tobacco (sjeverni ulaz Vlaška i južni ulaz Iblerov trg) i Plac pod konjem

King Cross

Avenue Mall

Westgate

Supernova

Emmezeta

Ponedjeljak - subota: od 10:00 do 20:00 sati

Nedjeljom su svi centri zatvoreni

Nedjeljom, blagdanima i neradnim danima iznimno je dopušten rad kioscima, pekarnicama, trgovinama kruhom i pekarskim proizvodima i trgovinama na bezinskim postajama.