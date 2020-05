Prvo austrijsko ublažavanje ograničenja karantene prije tri tjedna, u kojemu su otvorene tisuće trgovina, nije izazvalo novi porast zaraženih, ali i nadalje je potreban oprez, rekao je austrijski ministar zdravstva u utorak.

Austrija je rano djelovala u borbi protiv pandemije zatvorivši prije sedam tjedana barove, restorane, škole, kazališta, trgovine koje nisu nužne i ostala mjesta okupljanja. To je pomoglo da se dnevni broj zaraženih snizi na manje od 1 posto i da broj umrlih od koronavirusa ostane relativno nizak, s dosad prijavljenih 606 smrtnih slučajeva.

Na temelju tih brojki Austrija je 14. travnja kao jedna od prvih u Europi ublažila karantenu, ponovno otvorila trgovine alatom i vrtne centre, kao i trgovine do 400 četvornih metara.

"Sada možemo vrlo dobro razmotriti i procijeniti učinke 14. travnja i dana nakon toga. Oni pokazuju da je prvi korak otvaranja izvrsno prošao", rekao je ministar zdravstva Rudolf Anschober na konferenciji za novinare.

Nema naznaka o osjetnom porastu

"Nemamo naznaka o osjetnom porastu u pojedinim područjima. Situacija je vrlo, vrlo stalna, vrlo, vrlo stabilna, i to je zaista vrlo, vrlo pozitivna, dobra situacija", rekao je. Dnevni porast novozaraženih iznosi 0,2 %, dodao je.

Trenutačni podaci ne odražavaju utjecaj nedavna novog ublažavanja mjera od 1. svibnja, kada je dopušteno ponovno otvaranje frizerskih salona i drugih pružatelja usluga na više od 400 četvornih metara.

Pozvali građane na oprez

Planirani su novi koraci, pa bi se ovaj mjesec ponovno trebali otvoriti restorani, barovi, muzeji i hoteli. Anschober i ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer pozvali su građane da i dalje paze na fizičko distanciranje i na zahtjev da se u trgovinama, javnom prijevozu i u nekim vladinim zgradama nose zaštitne maske. "Osobna odgovornost i disciplina i dalje su najvažniji jer mogući novi val (zaraze) ne smije biti cunami", rekao je Nehammer.

S obzirom na neizvjesnost glede razvoja pandemije, ministar financija Gernot Bluemel rekao je da vjerojatno neće biti moguće procijeniti njezin učinak na gospodarstvo do jeseni. "Trenutačno je jasno samo jedno: da nije ništa jasno i da se situacija mora svaki dan ponovno procjenjivati. I bez obzira na to na kojim se brojkama proračun sada temelji, to se neće održati", naglasio je Bluemel u izjavi. On je pozvao zastupnike da odobre njegov sad već zastarjeli proračun kako bi ministarstva bila primjereno financirana. (Hina)