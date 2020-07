Nove epidemiološke mjere provode se u trgovinama, trgovačkim centrima i u ugostiteljskim objektima.

Od ponedjeljka je nošenje maski obvezno u trgovinama i ugostiteljskoj djelatnosti. Prema odluci nacionalnog stožera, kupci bez maske ne smiju ući u trgovine, a u kafićima i restoranima one su obavezne samo za osoblje.



Kako pridržavanje novih mjera izgleda iz prve ruke i kako na to gledaju sami ugostitelji, opisao je predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Marin Medak, gost Vijesti Nove TV.

Kako je kazao, obaveze su nastavak pridržavanja četiri četvorna metra po osobi, a novost su maske na licima. "Svi se sada moraju pridržavati nošenja maski, bez obzira kuhaju li ili poslužuju hranu te jesu li u kontaktu s gostima", kazao je Medak.

Navodi da radnicima u kuhinji neće biti lako. "U kuhinji nije lako raditi ni bez maske, kamoli s maskom. Bit će to izrazito teško, dio ljudi već sada kaže da se ne može na to naviknuti, pogotovo oni koji su stariji i s težom zdravstvenom slikom. Njima će biti izrazito teško da se naviknu. Bez obzira na sve, oni se moraju toga pridržavati. Idemo sačuvati naša radna mjesta. Vjerujem da će se kroz neko vrijeme svi naviknuti", dodao je.

Kaže da se gosti uglavnom pridržavaju mjera. "Mi kao ugostitelji možemo jedino pomaknuti stolove i apelirati na one koji ih nisu pomaknuti da to učine jer tako paze na zdravlje naših gostiju. Teško da možemo gostima nešto govoriti. Oni su došli po nekakvo iskustvo i uslugu u taj objakt. Ako im mi krenemo nešto govoriti, to bi moglo rezultirati nezadovoljstvom gostiju", istaknuo je Medak.

"Vjerujem da neće nitko od ugostitelja krojiti politiku gostima", dodao je. Kaže da još uvijek nisu propisane kazne. "Civilna zaštita s policijom izlazi na teren i opominje na ispunjavanje obaveza. Vjerujem da će se kažnjavati oni koji ne poštuju mjere", rekao je.

Kaže da ugostitelji posluju s gubicima. "Izrazito je nezahvalna kriza jer neki rade bolje nego prije, ali njih je jako malo. Drugima je promet pao više od 50 posto. Moramo se prilagoditi 'novom normalnom' i moramo vjerovati da će biti bolje, brinuti o zdravlju svih naših gostiju i radnika. To je jedini ispravni put u ovom trenutku", zaključio je Medak.

