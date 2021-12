Od 2021. godine rastajemo se s lijepim brojkama. Jer u godini na izmaku Nova TV uvjerljivi je broj 1! Najuspješnija je multimedijska platforma: informativni program i dalje je na prvom mjestu, a sam kanal Nova TV od prvog konkurenta gledaniji je za gotovo 77%. Rekorde je ove godine rušio i portal Dnevnik.hr

A i ova godina je obilježena tom koronom, ali i velikim promjenama na političkoj sceni, gdje smo svjedočili odlasku Milana Bandića, činjenicom da HDZ s pravomoćnom presudom i dalje najpopularnija stranka, da SDP više nije što je bio i pitanje je hoće li biti“, govori Mislav Bago.

12. godinu za redom Dnevnik Nove TV je - najgledanija središnja informativna emisija.

"Zato je odgovornost na svima nama, da ne prokockaš ono što imaš, a to je povjerenje. To se ne može kupiti preko noći, to se gradi godinama, da ne kažem desetljećima", dodaje Bago.

Informativni program Nove TV gleda u prosjeku 150 tisuća ljudi VIŠE nego prvog konkurenta.

"Godina na izmaku za nas će biti po mnogočemu upamćena, po onim pozitivnim stvarima u poslovnom smislu. To je sigurno onih prvih par sekundi treme prije početka prvog Dnevnika koji smo zajedno vodili“, kaže Dino Goleš.

"Znaš i sam da nam nije bilo jednostavno uskočiti u onaj tamo stolac, zauzeti mjesto i standarde koje su godinama držali naši kolege voditelji, ali evo, zahvalni smo i na pruženoj prilici i na pozitivnim komentarima naših gledatelja“, dodaje i Valentina Baus.

A gledatelji vole i zabavne formate Nove TV, posebno Supertalent: i ove je godine - najgledaniji među svim domaćim emisijama.

"Mislim da je ova 8. sezona produkcijski bila izvrsna, stvarno. Mislim da je Nova TV napravila sve što je mogla, da je naš zadatak ispunjen, da smo donijeli zabavu u svaki hrvatski dom, promovirali neke nove talente i ljudima dali neku poruku da u ovim teškim vremenima koja su iza nas, a bojim se i još neko vrijeme ispred nas, da treba razvijat svoje talente i dokazivat se među drugim“, smatra Igor Mešin.

Na drugom je mjestu Tvoje lice zvuči poznato, a na visokom četvrtom mjestu najpoznatija televizijska kuhinja - Masterchef.

"Masterchef je jedan top format, to je izuzetno kvalitetna produkcija i svakome je veliko zadovoljstvo biti dio toga projekta. Mi smo probali njima pokazat kako izgleda ovaj svijet, realno. Vi sa tim ljudima živite, vi se s tim ljudima povežete, ti ljudi o vama znaju više o vama nego zna vaša obitelj“, kaže Damir Tomljanović.

Više od milijun i 100 tisuća ljudi gledalo je prijenos utakmice Hrvatska-Rusija na Novoj TV! To je najgledanija emisija godine.

Pandemija je novinare portala DNEVNIK.hr premjestila iz redakcije u njihove domove, a oni nižu uspjehe! Oborili su tržišni rekord, imaju najveći rast među konkurencijom, najčitaniji su.

"Nekad je lakše doći na 1. mjesto nego ostati na prvom mjestu. Mi smo na kraju to ipak uspjeli, godinu završavamo kao najčitaniji hrvatski portal s tim da smo tijekom godine uspjeli tri puta srušiti taj osobni rekord i što je najvažnije je da smo ove godine rasli više od konkurencije", kaže urednica Lana Ružičić.

Izazovna i nepredvidiva 2021. Novoj TV donijela je brojne uspjehe.