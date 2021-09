ECDC je objavio nova koronakartu. Jadran je ostao narančast.

Dio kontinentalne Hrvatske, zbog visoke 14-dnevne incidencije otišao je u crveno. Kao i Jadran, i Zagreb je ostao u narančastom.

