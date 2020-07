Njemački turisti u Hrvatskoj su ovog trenutka broj jedan po dolascima i noćenjima. Kako bi Nijemcima pokazali kako izgleda naš turizam u novom normalnom, u Split je stiglo 35 novinara i turističkih agenata. Putnici se žale na jednu stvar, a splitska zračna luka se - ispričala.

Jedan po jedan slijeću zrakoplovi u splitsku zračnu luku. Među njima i njemački novinari i turistički agenti. Došli su iz prve ruke vidjeti kako izgleda naš turizam u doba korone.

"Mnogi su vidjeli što su zemlje napravile. Hrvatska je učinila mnogo ne samo da se ljudi osjećaju sigurno, nego da se vodi briga i o drugim mjerama poput higijene", kaže Marius Auth, novinar i fotoreporter internetske stranice.

No, stanje na njemačkom tržištu je, kažu, loše.

"Oko 10.000 agenata nema što raditi. Ono što vidimo u Njemačkoj je katastrofa. Rezervacije koje imamo u Hrvatskoj i drugdje većinom su ostvarene prije koronavirusa", kaže Joachim Teiser, predstavnik touroperatora.

U Hrvatsku su kaže planirali dovesti preko 6 tisuća Nijemaca, no izgleda da će ih dovesti tek oko 1200.

"Ono što sami ste rekli, negativne kampanje. Ono što moramo objasniti svim zemljama je da smo sigurna destinacija i da su dobrodošli da dođu", kaže Joško Stella, direktor TZ-a Splitsko-dalmatinske županije.

No, ima jedan problem već pri slijetanju u zračnu luku – čekanje na provjeri dokumenata. "To je predugo za klijente. Moramo naći rješenje. Zadnji put sam čekao sat i 50 minuta. To je predugo", kaže Teiser.

To su su doživjeli i mnogi koji su sletjeli u Split prošlog vikenda. Fotografije koje nam je poslala gledateljica pokazuju i gužvu. Splitska policija upućuje nas na Zračnu luku.

"Uz tu provjeru dokumenata provjeravaju se i druge stvari vezano za tekuću korona krizu. Mogu se ispričati svim našim putnicima koji su imali malo duže čekanje u dolasku i isto tako zatražiti za razumijevanje jer okolnosti su posebne", kaže Pero Bilas, pomoćnik direktora Zračne luke Split.

Splitska zračna luka ovog vikenda očekuje promet od oko 20000 putnika. U isto vrijeme prošle godine kroz splitsku zračnu luku prošlo je oko 60 000 putnika. Značajan pad prometa bilježe i druge hrvatske zračne luke. Ipak, u srpnju su počele ostvarivati kakav takav promet

"Očekujemo da će se on odvijati na razini 15 do 20 posto u odnosu na isto razdoblje 2019. Obzirom da je većina zračnih luka u državnom vlasništvu ne očekujem da će tu biti otkaza", kaže Tonči Peović, predsjednik Hrvatskog saveza zračnog prometa.

No, troškovi se kaže režu na vanjskim suradnicima. Osim borbe za svakog gosta, tu je i borba za svaku kunu.

