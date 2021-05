Angela Merkel najavila je kako će izvan Njemačke moći putovati i oni koji nisu još cijepljeni. Na taj način, svi će moći otići na godišnje odmore u europske zemlje.

Njemačka kancelarka Angela Merkel smatra da će ljetni godišnji odmori u Europi biti mogući i za Nijemce koji još nisu cijepljeni protiv koronavirusa. To će, tvrdi, biti moguće kada destinacijske zemlje poput Portugala budu imale nisku razinu incidencije.

"Nadam se da svi možemo priuštiti ono što je bilo moguće i prošlog ljeta. Od kog trenutka će to biti moguće, to još ne mogu reći“, kazala je Merkel nakon summita EU u Portugalu, kada se putem video-linka uključila iz Berlina.

Ustvrdila je kako je Njemačka prošla kroz treći val te kako se nada da će padom incidencije započeti i veće otvaranje zemlje po regijama. Poželila je to i ostatku Europe. Što se tiče sezone i odmora osvrnula se na prošlu godinu.

"Tema cijepljenja još uvijek je bila samo teoretska, a nije bilo obaveze ni za opsežna testiranja. Opadanje incidencije predstavlja slobodu za sve ljude", izjavila je.

Na summitu se razgovaralo i o digitalnom certifikatu za cijepljene - takozvanom zelenom certifikatu. Postoje tehničke pretpostavke za to, poput kompatibilnosti. No, još uvijek postoje neka bitna pitanja koja treba razjasniti, poput međusobnog priznavanja cjepiva koja nisu odobrena u EU, prenosi DW.

Njemački ministar zdravstva za odmor će - kući

Savezni ministar zdravlja Jens Spahn također je optimističan. Vjeruje kako unutar Europske unije, putovanja neće ovisiti o cijepljenju. Smatra da će negativni testovi biti dovoljni. On sam, kako je rekao, planira provesti ljetni odmor u Njemačkoj.

"U ovoj, nadam se, posljednjoj fazi pandemije, ne bih planirao nikakva velika daleka putovanja, Sjeverno more, umjesto Južnog mora, da tako kažem", potvrdio je Spahn, no ipak dodao i kako razumije one koji žele izvan zemlje na odmore nakon petnaestak mjeseci koronavirusa. U pogledu otvaranja pozvao je na obziran pristup.

"Ako prebrzo dođe do otvaranja, ugrozit će se prethodni uspjeh. Zbog toga bi trebali prvo krenuti sa sadržajima koji se mogu organizirati vani: ugostiteljstvo na otvorenom, priredbe na otvorenom, zoološki vrtovi ili čak sportski događaji sa smanjenim brojem posjetilaca i naravno uvijek s propisanim razmakom i higijenskim mjerama", zaključio je.

Po pitanju ljetnog odmora, Njemačka liječnička komora upozorila je na skraćivanje intervala između dva cijepljenja AstraZenecom.