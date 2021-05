Čitatelj je za DNEVNIK.hr otkrio još jednu apsurdnu priču oko platforme Cijepise. Naime, nakon što se cijepio prvom dozom AstraZenece i uredno dobio novi termin za drugu dozu, na mail mu je stigla obavijest da je njegov termin - otkazan i pozvana je druga osoba.

Beroševa platforma Cijepise počela je funkcionirati, tvrdi Beroš, ali to su, izgleda, samo prazne riječi. Čitatelj Zdravko Nesek za DNEVNIK.hr ispričao je apsolutno nevjerojatnu situaciju gdje su ga dva puta pozvali na cijepljenje AstraZenecom, a on je uredno odbijao, da bi treći put ipak pristao.

''Ja sam dva puta odbio cijepljenje. Kako je ona fama i psihoza počela svugdje. Imao sam jedan termin pred Uskrs od obiteljskog liječnika, a u tom tjednu pred Uskrs - Danska je odustala, Norveška… Da se zamisliš malo i ja odustanem. I onda sam se prijavio na platformu i za par dana mi je došlo to i opet AstraZeneca. Odgodio sam. Rekao sam da se ne želim cijepiti sa tim, da bi dobio nakon dva tjedna opet pozivnicu, i opet sa AstraZenecom i onda sam rekao nećeš se više zafrkavat, šta je tu je i gotovo'', prepričao je.

Masovna tučnjava u Zadru: Jedan muškarac prevezen u bolnicu. Svjedoci tvrde da je uboden nožem

Novi potres kod Petrinje: "Prvo se čuo i osjetio udar, a potom je zatreslo"

Cijepio se 27. travnja i sve je, govori, brzo prošlo, nije bilo čak niti gužve. Zatim mu je dodijeljen termin za cijepljenje drugom dozom te je naručen 20. srpnja, 94 dana nakon primitka prve doze. Sve je bilo po pravilima, barem do petka, 30. travnja, kada je u popodnevnim satima na mail adresu dobio obavijest da je njegov zakazani termin ukinut.

''Poštovani, vaš termin za cijepljenje AstraZeneca COVID cijepljenje - druga doza na lokaciji Glavni ulaz velesajma, Zagreb, 20.07.2021 u 11:42 je otkazan i u Vaš termin je pozvana druga osoba'', pisalo je u obavijesti uz potpis Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Zdravko Nesek ostao je iznenađen i čudi ga što nije dobio nikakvu drugu obavijest koje korake da poduzme ili pak zašto mu je termin otkazan. ''Sad me zanima kome je bio tako važan datum, za 90 dana, da su mi ga oteli'', komentira Nesek. Razmišlja, govori nam, da nije posrijedi ''pospremanje'' platforme, ali ne vidi koji bi bio opravdan razlog da se već zadani termin mijenja.

''Cijeli sam svoj radni vijek proveo u IT tvrtki pa mi je potpuno jasno što se događa. To je čisti šlamperaj u sprezi s korupcijom, što bi trebao biti kažnjivo, a autora bih podsjetio da je zaboravio jedan važan detalj - da se igra s ljudskim životima, što je nedopustivo. Ako je pak mislio prodati rog za svijeću narodu, onda je jako pogriješio. To je mogao učiniti samo Stožeru i odgovornom ministru Berošu'', zaključio je.

Plenković već na početku kampanje pao na ispitu epidemioloških mjera, a društvo mu pravio i šef Stožera. Ima zanimljivo objašnjenje

Član Znanstvenog savjeta kaže je broj novozaraženih u Hrvatskoj još visok, ali otkrio i dobru vijest: "To je naznaka promjene trenda"

Objašnjenje smo potražili u Ministarstvu zdravstva, no još uvijek provjeravaju što se zapravo dogodilo.