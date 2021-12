Nijemci koji prime treću dozu cjepiva protiv koronavirusa neće se morati testirati, odlučili su u utorak savezni i pokrajinski ministri.

"Postigli smo dogovor oko toga da osobe koje su primile treće cjepivo budu oslobođene od testiranja tamo gdje se i od osoba koje su cijepljenje traži negativni test'', rekao je nakon sastanka ministar zdravstva Bavarske Klaus Holetschek. Mjera bi trebala stupiti na snagu petnaest dana od primitka treće doze cjepiva.

Holetschek je rekao da tzv. 2G+ pravilo, po kojem pristup određenim mjestima imaju samo cijepljeni ili preboljeli i to uz negativni test, i dalje vrijedi za one koji su primili prvu i drugu dozu cjepiva, odnosno i za one koji su primili booster za odlazak u medicinske ustanove i domove za starije.

2g+ pravilo se zasad primjenjuje samo u nekim okruzima na istoku Njemačke i Bavarske s visokom stopom zaraze. Novi savezni ministar zdravstva Karl Lauterbach (Socijaldemokratska stranka Njemačke SPD) rekao je kako je Njemačkoj za booster kampanju potrebno mnogo više doza nego što Njemačkoj stoji na raspolaganju.

Ministri su se složili oko toga da treba nabaviti još cjepiva, pogotovo ako se u veljači uvede obvezno cijepljenje za sve građane.

"Opća obveza cijepljenja ima smisla samo ako imamo dovoljno cjepiva'', rekao je Holetscheck i dodao da Njemačka mora kupiti "svako cjepivo kojeg se može doći''.