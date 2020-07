Slovenska vlada je zbog rasta slučajeva koronavirusa u srijedu ograničila javna i privatna okupljanja na najviše deset ljudi, a više od toga samo uz obvezu evidentiranja sudionika, izjavio je glasnogovornik vlade za Covid-19 Jelko Kacin.

Govoreći na konferenciji za novinare, kazao je da se to odnosi na javne i privatne prostore, no da će se pod posebnim uvjetima dopustiti i okupljanje do 50 ljudi ako organizator dobije dozvolu te preda podatke o imenima, mjestima prebivanja i brojem telefona okupljenih.

Evidencija bi se čuvala i smjela koristiti najviše mjesec dana, kako bi epidemiolozi mogli lakše pronaći i izolirati kontakte za slučaj da se s takvih skupova utvrdi neka pozitivna osoba na covid-19, dodao je Kacin.

Tu je odluku vlada donijela nakon što su posljednjih dana glavne točke lokalnih prijenosa koronavirusa bila veća druženja i zabave, na primjer u gostionicama, privatnim prostorima ili na vjenčanjima.

Obveza evidentiranja sudionika važi, među ostalim, za vjenčanja i za mise koji su uz restrikcije dopuštena, no od svećenika se očekuje da zna tko je bio prisutan u crkvi, pojasnio je Kacin.

"Vlada se najviše boji privatnih zabava i velikih druženja, a posebno nas brinu moguće posljedice izleta maturanata, pa nastojimo preko njihovih roditelja utjecati da toga bude što manje", kazao je Kacin.

Slovenski epidemiolozi sve više upozoravaju na "neodgovorno ponašanje" mlađe generacije, budući da testiranja potvrđuju kako je među novoinficiranima za razliku od početka epidemije najviše mladih koji su se previše "opustili", a iako kod zaraze imaju blaže simptome mogu virus prenijeti na starije, zdravstveno rizičnije skupine ljudi.

U Sloveniji su u posljednja 24 sata s 1607 testova potvrđena 24 nova slučaja zaraze koronavirusom, jedan više nego prethodnog dana, potvrdila je u srijedu slovenska vlada.