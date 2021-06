Najveći dio Hrvatske od nedjelje za Njemačku više nije rizično epidemiološko područje, objavio je u petak Institut Robert Koch, a njemačko ministarstvo vanjskih poslova od početka srpnja ukida opće upozorenje za putovanja uvedeno na početku pandemije.

Nakon što je prošlog tjedna s popisa rizičnih zemalja skinuo Dubrovačko-neretvansku, Istarsku, Karlovačku, Krapinsko-zagorsku, Požeško-slavonsku i Splitsko-dalmatinsku županiju, državni epidemiološki Institut Robert Koch je sada s popisa rizičnih područja uklonio i ostale hrvatske županije, s izuzetkom Međimurske i Varaždinske.

Ova odluka stupa na snagu u nedjelju što znači da svi oni koji se vraćaju u Njemačku više nisu dužni predočiti negativni test niti se digitalno prijavljivati prije povratka. Obveza negativnog testa za sve one koji u Njemačku putuju zračnim putem i dalje ostaje na snazi.

Institut Robert Koch je s liste rizičnih zemalja skinuo i čitav niz europskih i svjetskih država poput cijele Austrije, Bosne i Hercegovine, Srbije i SAD-a. Slovenija još uvijek važi kao rizično područje.

Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas istodobno je najavio ukidanje općeg upozorenja od putovanja u rizična područja sa sedmodnevnom incidencijom ispod 200.

Ministarstvo vanjskih poslova i dalje odvraća od putovanja koja nisu iznimno nužna za zemlje koje slove kao visokorizične ili kao područja s raširenim varijantama koronavirusa. ''Ovaj korak je moguć jer u Europi ubuduće vrijede zajednička pravila za odnos prema cijepljenima, onima koji su preboljeli koronavirus kao i onima s negativnim testom'', priopćio je ministar vanjskih poslova Heiko Maas.

On je istodobno upozorio na to da ukidanje upozorenja ne znači ''poziv na potpunu bezbrižnost''. ''Putovanje uz razboritost i odmjerenost: to je slogan ovog ljeta'', poručio je Maas.