Dobitnik prestižne nagrade Global Teacher Award za najboljeg profesora geografije na svijetu, Dejan Nemčić, u doba pandemije koronavirusa četvrti je put posjetio Afriku. U razgovoru nam je opisao svoje iskustvo, ali i istaknuo svoje buduće planove.

Najbolji profesor na svijetu iz geografije Dejan Nemčić odlučio je po četvrti put posjetiti Afriku. Kaže, nije ni u jednom trenutku dvojio, čak ni u doba pandemije. ''Putovanje u Afriku u vrijeme koronavirusa je bilo najizazovnije do sada. Ni u jednom se trenutku nisam premišljao, ići ili ne. Jednostavno nisam dopustio da strah preuzme kontrolu i odluči da ne odem'', istaknuo je Nemčić koji predaje u Osnovnoj školi Ive Andrića u Sopotu.

Zbog pandemije koronavirusa znao je da će trebati dodatni oprez i odgovornost. Unatrag nekoliko mjeseci, prije odlaska cijelo je vrijeme bio u kontaktu s afričkim prijateljima iz istočne Afrike.

''Uvjeravali su me da je sve pod kontrolom i da čak korona ne stvara toliko problema kao kod nas u razvijenim zemljama. Sam odlazak je to i potvrdio, u mnogim afričkim zemljama, korona nije glavna tema i o koroni se ne priča kao kod nas. Njihovi životi idu dalje, rade, i trude se osigurati svoju egzistenciju. Svaki dan nova je bitka i borba, kao i prije pandemije korone'', kazao je Nemčić za DNEVNIK.hr.

U Africi ima i veliki projekt pod nazivom ''Afrika možemo zajedno'', u kojem sudjeluju brojne hrvatske škole i učenici, gdje skupljanjem školskog pribora opremaju afričke škole i pomažu tamošnjoj djeci u obrazovanju. ''Do sada smo napravili predivne stvari, i svaki odlazak u Afriku to mi potvrđuje. Tanzanija, i njezin najveći grad Dar es Salaam moja je baza na afričkom kontinentu i na ovom putovanju ću se najviše zadržati na tom prostoru'', rekao je Nemčić.

Ima i još jedan veliki projekt na tom prostoru, a to je mjerenje kvalitete života na prostoru Dar es Salaama, najvećeg grada i najveće luke istočne Afrike. ''Anketiram ljude, uspoređujem, upoznajem kvalitetu života u svim dijelovima grada i u konačnici ću predložiti što bi prostoru trebalo da bi se poboljšala kvaliteta života'', objasnio je Nemčić.

Korona im nije glavna okupacija

Kada je sletio u Afriku, prvo je primijetio da ljudi ne nose maske. Na samom aredromu, objašnjava, gotovo nitko osim kontrolora putovnica nije nosio masku. U prijevoznim sredstvima također ljudi ne nose maske, a sa sigurnošću, kaže nam, nije vidio ni jedno mjesto gdje veća skupina ljudi nosi masku.

''Prvih par dana boravka, odmah sam shvatio da korona nije njihova glavna okupacija. Nikada ne započinju razgovor o broju zaraženih niti što se sve događa u svijetu oko toga. Na ulicama i njihovim tradicionalnim tržnicama nitko ne nosi masku. Osobno, bio sam vrlo odgovoran stalnim nošenjem maske i higijene ruku. U nekoliko navrata, doživio sam da mi na ulici viču: 'No corona my man, no corona''', prepričao nam je Nemčić.

Ni mediji, kaže Nemčić. ne izvještavaju svakodnevno ljude o broju zaraženih i umrlih. ''Korona je nešto što se događa, ali nimalo ne utječe na njihovu svakodnevnicu. Njihov omiljeni predsjednik Magufuli, koji je preminuo prije mjesec dana, bio je veliki zagovornik da korona ne postoji i da ne bi trebala stvarati probleme'', kazao je Nemčić.

Njegova nasljednica počinje koronu shvaćati puno ozbiljnije. ''Jasna je činjenica da korona postoji i u Africi, no ona nije toliko promijenila njihove živote kao kod nas. Oni su zadržali svoj osmijeh na licu, entuzijazam i energiju koja je postojala i prije korone'', istaknuo je profesor geografije.

Glavnu riječ imaju učenici

Afrika je, ističe Nemčić, njegovo najdraže mjesto na planetu nakon Hrvatske. ''Otkada sam prvi put otišao tamo, zaljubio sam se u taj kontinent, ljude, običaje i način života. Uz sve to pokrenuo sam brojne humanitarne akcije za njihovu djecu i do sada smo napravili lijepe stvari u kojima glavnu riječ imaju moji učenici'', rekao je najbolji profesor iz geografije.

Kroz njegove priče i predavanja i njegovi učenici polako počinju gledati na Afriku kao na kontinent za koji ima nade. Opisuje ga kao kontinent koji nije izgubljen i kao mjesto u kojem žive divni ljudi. ''Unazad par godina koliko dolazim, najviše vremena sam provodio u njihovim školama, predavao i geografiju, boravio u sirotištima i zapravo ono što me posebno impresioniralo je ta ljubav prema školi. Djeci iz Afrike škola je najvažnije mjesto, ta ljubav prema obrazovanju je neopisiva. Upravo to želim i kod svojih učenika u Hrvatskoj, prenijeti dašak te ljubavi i posvećenosti školi na jedan zabavan i iskren način, da škola može biti mjesto gdje se događaju lijepe i životne stvari'', istaknuo je.

Kao najbolji profesor geografije na svijetu, često spaja Hrvatsku s ostatkom svijeta. ''Uvijek učim u školi djecu da sve znanje koje imaju pada u vodu, ako u sebi nemamo empatije i osjećaja prema drugim ljudima. Prije svega trebamo biti ljudi, tek onda sve ostalo. I korona nas je naučila, da u najtežim krizama čovječanstva ne trebamo opet misliti samo na sebe. Moji učenici su bili humanitarno organizirani i u vrijeme najvećeg lockdowna, i zato sam iznimno ponosan na njih. Oni su ujedno mali veliki ljudi koji ovaj svijet čine boljim'', ponosno je kazao Nemčić.

Organizirali su humanitarne akcije za Petrinju, Glinu, beskućnike grada Zagreba, domove za djecu i pučke kuhinje. ''Kad vidim njihov sjaj u očima, kad organiziraju akcije, onda sam najsretniji učitelj i znam da radim najljepši posao na svijetu. I sada u Afriku, ponio sam brojne donacije školskog pribora koje su skupili učenici, kao i brojne geografske karte koje su učenici nacrtali za djecu Afrike. Po tim kartama djeca u Africi uče geografiju koja im time postaje i jedan od najdražih predmeta'', opisuje Nemčić.

''Modrić, Luka Modrić!''

Unazad nekoliko godina, u Africi se promijenio trend na spomen Hrvatske. ''Prije, kad god bih rekao Croatia, odmah bi ljudi uzviknuli 'Šuker, Šuker, yes my man!' Zadnjih par godina kad putujem, a posebno ovaj put u Afriku, kad god kažem Croatia, odmah ljudi reagiraju na to uzvikom 'Modrić, Luka Modrić!' Nevjerojatno mi je to, jer to viču i ljudi u ruralnim područjima Afrike, gdje je TV rijetkost, a internet veoma otežan. Često se pitam jesu li naši nogometaši svjesni koliku reklamu rade za Hrvatsku, da su prva asocijacija ovoj siromašnoj djeci koja sanjaju bolju budućnost'', primijetio je.

Ljudi na ulici, djeca, taksisti, ljudi na aerodromu, svi kada vide njegovu putovnicu prvo poviču ''Luka Modrić''. ''Sad dolazi do izražaja ono što sam uvijek govorio, da Hrvatsku bogatom ne čini more i planine, nego ljudi. Čuvajte ih, oni su najveće bogatstvo. Dragi Luka, ako ovo čitaš, jesi li svjestan, da tisuće i tisuće djece u Africi, trči po afričkoj prašini i ushićeno viče tvoje ime, da sanjaju da jednom postanu kao ti, kojima si uzor, sreća i motivacija da se bore svaki dan. Nadam se da ćeš ovo vidjeti, javiti se i pripremiti jedno veliko iznenađenje koje mi je u glavi za svu tu djecu. Pokaži još jednom koliko si velik čovjek'', pozvao je Nemčić.

Ovo ljeto planira posjetiti Indiju u kojoj ga čeka susret s predstavnicima nagrade koju je osvojio ove godine - Global Teacher Award, za najboljeg svjetskog učitelja. Zajedno, kaže Nemčić, imaju velike planove za povezivanje Indije i Hrvatske.

''Indija je također jedna nevjerojatna država, puna različitosti, bogatstva, ali i velikog siromaštva. Želim se upravo na terenu uvjeriti kako to izgleda, a i posjetit ću brojne škole i vidjeti kako funkcionira indijski sustav obrazovanja'', rekao nam je Nemčić koji se priprema za novu avanturu.