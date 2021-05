Dnevnik Nove TV doznaje kako Nacionalni stožer razmatra ublažavanje nekih mjera. O svemu je izvijestila reporterka Valentina Baus.

"Ono što neslužbeno doznajem iz Nacionalnog stožera jest to da se razmišlja o popuštanju mjera u dvije stvari. Prvo - da se poveća broj ljudi koji smije biti na nekom javnom okupljanju. On je sada ograničen na 25 osoba. Drugo je moguće ublažavanje odluke o okupljanjima koja je sada ograničena da se ljudi mogu okupiti na nekom javnom događaju do 22 sata.

Epidemiološke mjere koje su trenutačno na snazi vrijede do 15. svibnja, dakle do subote - kada je izborna šutnja. Bit će zanimljivo vidjeti u kojem će smjeru ići nove odluke kao i to hoće li se u izbornoj noći svi pridržavati tih mjera. Znamo svi kako izgledaju slike iz stožera na dan izbora.

Također pritisci su veliki i od strane lokalnih stožera, traži se otvaranje ugostiteljskih objekata i unutra, dopuštanje organizacije i vjenčanja i sajmova. Hoće li naići na plodno tlo? Ovisit će sve o Nacionalnom stožeru, ali danas su oni rekli kako nije običaj da lokalni stožeri traže ublažavanje, već samo postrožavanje mjera", izvijestila je Valentina Baus.

Gužve na skupovima

Jutros oko 10 sati bila je gužva oko premijera na njegovim stranačkim aktivnostima na riječkom Korzu.

''Lokalni su izbori. Svatko će ih pratiti u svojim stranačkim prostorijama ili gdje su već naumili. Ne vidim da je problem, a što se tiče izbora, oni će biti organizirani sukladno preporukama'', kazao je Andrej Plenković.

No nije baš sukladno preporukama izgledalo ovo današnje druženje. ''Pa cijela kampanja se vodi na epidemiološki prihvatljiv način. Ovo nije ni skup - ovo je press konferencija'', pojasnio je Plenković. Na press konferenciji stožer grada Zagreba danas traži blaže mjere. Od Nacionalnog stožera zatražili su otvaranje unutarnjih dijelova ugostiteljskih objekata, uz mjere i maske.

''Ako budemo morali raditi brze testove pri ulasku gostiju u ugostiteljske objekte ili svadbene svečanosti zašto ne. Ako je to nešto što moramo raditi pridržavat ćemo se toga, imat ćemo dodatni trošak i to ćemo uračunati u našu kalkulaciju'', poručio je Franc Letica, predsjednik Udruženja ugostitelja Grada Zagreba.

"Mi želimo otvoriti čim prije. Nekakav realan okvir za otvaranje je 1. lipnja'', jasan je Dražen Biljan iz Nezavisne udruge ugostitelja Grada Zagreba.

Lokalni stožer traži i dozvolu za organiziranje raznih događanja i

vjenčanja kao i održavanje sajmova i izložbi na otvorenom. ''Ja bih htjela da se družimo, da se grlimo i ljubimo i da smo svi sretni i da se ne brinemo ni o čemu'', kazala je Tajana.

Na to ćemo još malo morati pričekati.

Testni domjenak

''Sutra će se održati testni domjenak sa 70-ak cijepljenih ljudi, u subotu svadba s njih 120. Nakon tjedan dana uzvanike s oba događanja testirat će se PCR testom i vidjet ćemo koliko će i hoće li uopće biti zaraženih. Ne bude li širenja zaraze bit će to dobar znak. Još ako se do kraja lipnja procijepi 55 posto stanovništva kako Vlada planira, moglo bi ovo biti koliko toliko staro normalno ljeto'', pojasnila je Valentina Baus u Dnevniku Nove TV.



