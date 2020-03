Nacionalni stožer civilne zaštite na konferenciji za medije izvijestio je o najnovijim informacijama o epidemiji koronavirusa u Hrvatskoj.

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević izvijestila je na konferenciji za medije da su dosad u Hrvatskoj testirana 1264 uzorka. Ukupno je potvrđeno 99 slučajeva zaraze, a ozdravilo je pet osoba.

Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević'' u Zagrebu, rekla je da su svi dosad oboljeli u dobrom stanju te imaju blage simptome bolesti, osim dvoje pacijenata koji imaju srednje teške simptome, ali bez jasnih znakova pogoršanja.

Obdukcija će pokazati uzrok smrti u Istri

Markotić je rekla da će tijekom dana biti poznati nalazi obdukcije preminulog muškarca iz Istre, nakon čega će biti poznato je li koronavirus uzrok smrti. Kazala je da zasad nema informaciju da je u ovom slučaju došlo do propusta.

S obzirom na to da se radi o osobi starije dobi koja pripada rizičnoj skupini, Markotić kaže da u tim situacijama ''smrtni slučajevi nisu neočekivani''.

Alemka Markotić je dodala i da će se u narednim danima dijagnostika obavljati i u KBC-ovima. Naglasila je da se ne testiranja ne smiju provoditi ''na svoju ruku''.

''Svi koji imaju bilo kakvu indikaciju da se trebaju testirati, već su testirani ili će se testirati. Ako svatko bude radio dijagnostiku kako stigne i s čime god mu padne na pamet, imat ćemo problem'', poručila je ravnateljica infektološke klinike.

Božinović: Mjere se mogu mijenjati

Načelnik stožera Davor Božinović kazao je da zasad nema potvrde da se koronavirus prenosi bilo kojim drugim načinom osim osobnim kontaktom. ''To je zato jer se ne pridržavamo onih osnovnih jednostavnih mjera - osobne higijene i izbjegavanja kontakta'', kaže Božinović.

Kada je riječ o mjerama zatvaranja objekata u Hrvatskoj, Božinović je kazao da se radi o privremenim mjerama, no to se može mijenjati. ''One se mogu pooštravati, a mogu biti i blaže. Sve ovisi o tome kako će se građani odnositi prema njima'', poručio je.

Za dugačke redove koji se stvaraju ispred trgovina, Božinović je kazao da je bolje da ljudi stoje u redovima ispred trgovina i pridržavaju se preporučenog razmaka, nego da su u zatvorenom prostoru.

Naglasio je da je važno da teretni promet i dalje funkcionira jer se tako opskrbljavaju trgovine. Dodao je da od srijede praktički nema ulazaka stranih državljana u Hrvatsku, a oni koji su ušli zemlju su već napustili na putu do drugih zemalja.

Na pitanje o beskućnicima i kako će se njih zaštiti od zaraze, Božinović je objasnio da pučke kuhinje nisu zahvaćene mjerama zatvaranja objekata. ''Ako bude bilo potrebe za organizaciju smještaja, tu smo da te stvari rješavamo'', poručio je.

''Mjere se moraju poštivati jer je to najbolji način da Hrvatska kontrolira situacija koja je kontrolabilna'', zaključio je načelnik Nacionalno stožera civilne zaštite.