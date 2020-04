Nacionalni stožer civilne zaštite objavio je najnovije podatke o epidemiji koronavirusa u Hrvatskoj. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježen najveći porast do sada.

U protekla 24 sata imamo novih 96 oboljelih što je ukupno 963. Preminulih je šest, na respiratoru su 34 bolesnika. 73 osobe su ozdravile. ''Nema razloga za opuštanje, jer opuštanja ne smije biti'', rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je da u drive-in sustavu testiranja imamo mogućnost da se ljudi testiraju, a da ne moraju izlaziti iz automobila. Kaže da takav sustav treba stimulirati gdje je god moguće.

Stare propusnice vrijede do kraja tjedna

Ministar Davor Božinović podsjetio je da se mijenja način izdavanja i izgled propusnica. Od danas se dozvole izdaju kroz sustav e-Propusnice. Izdaju se na rok od 1 do 14 dana, ovisno o razlogu. ''Svi koji su do sada izdali propusnice dužni su sve izdane propusnice zamijeniti e-Propusnicama do 5. travnja. Od ponedjeljka, 6. travnja stare više neće vrijediti'', objasnio je.

Na pitanje kakva je Hrvatska u odnosu na druge zemlje, ministar Beroš je rekao da dobro stojimo. ''Dopustite mi da se na današnji dan obratim sportskim rječnikom, ne znamo u kojoj smo fazi utakmice, jesmo li na kraju prvog ili drugog poluvremena, ali ako treba igrat ćemo i produžetke. Moramo i dalje striktno provoditi mjere'', rekao je ministar. Zahvalio je na potporama koje dobiva Stožer. ''Mi nismo tim koji igra, cijeli hrvatski narod igra utakmicu protiv koronavirusa'', kaže.

Sva djeca su lakše oboljela

Čelnica Infektivne klinike Alemka Markotić je rekla da je u toj klinici 18 pacijenata na respiratoru. Ostali su blaže ili srednje teški, a ima nekih koji su na granici i čini se da će se stanje pogoršati. Ima i bolesnika koji su na respiratoru kojima se stanje poboljšalo. Kaže da su djeca sva lakše oboljela.

Capak je ponovio da je tjelesna aktivnost jedna od četiri najbitnija faktora za zdravlje, ali da sad imamo koronavirus. ''Moj savjet je koliko god možete ostanite kod kuće'', rekao je.

O današnjem značajnijem porastu broja zaraženih ministar Beroš je rekao da to znači da se moramo pridržavati mjera.

Stotinjak ljudi u samoizoalaciji pokušalo napustiti prebivalište

Božinović je rekao da je dosad evidentirano više od 6700 pokušaja napuštanja mjesta prebivališta. Policija nije izricala kazne, osim u stotinjak slučajeva osobama koji su imali određene mjere samoizolacije. Kaže da će sad na jednom mjestu biti dostupna baza HZJZ-a, pa će policajac koji bude provjeravao osobu odmah moći dobiti signal da je osobi određena mjera samoizolacije.

Beroš je rekao da su poslali uputu za adekvatno zbrinjavanje onkoloških bolesnika te da će se odraditi sve što se mora odraditi. Na pitanje što se mora dogoditi da se ukine mjera zabrane napuštanja prebivališta, Capak je rekao da zbog današnjeg pika ne mogu o popuštanju razmišljati. ''To će doći na red kad pet dana budemo imali pad'', kaže. Rekao je da je od 167 putnika koji su se vratili iz Turske 41 osoba oboljela. ''Ljudi, nije vrijeme od putovanja i organizacije odmora u raznim zemljama, osobito u one gdje ima puno mrtvih'', naglasio je.

Pohvalili Istru za dobro odrađen posao

Za Pulu koja već drugi dan nema porast zaraženih rekao je da su kolege tamo odlično obavile posao. Za Split gdje je skočio broj oboljelih (žarište je u Solinu) kaže da je 90 posto njih kontakti ranije oboljelih. Božinović je rekao da nema sankcija za one koji se organiziraju i prevoze zajedno u automobilu, a podsjeća da su dali upute za taksije gdje se sugerira da druga osoba sjedi iza. Najavio je da će zatražiti podatke o tome.

Capak je rekao da nema informacija na što su se žalili neki pomorci, da su zaustavljena cijepljenja. Beroš je naglasio da će svi zdravstveni djelatnici koji moraju u samoizolaciju dobiti plaću bez smanjenja, prosjek posljednja tri mjeseca.

Božinović je rekao da se situacija s ilegalnim migrantima smirila iz više razloga. ''Nakon ograničenja putovanja krijumčarima je onemogućeno djelovanje'', rekao je ministar unutarnjih poslova. Na kraju je posebno zahvalio socijalnim radnicima, osobama u domovima za stare, djecu i poteškoćama na tome što održavaju sustav socijalne skrbi stabilnim.