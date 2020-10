Protuepidemijskim mjerama, čini se, nisu nezadovoljni samo ugostitelji. Načelnik Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije na Facebooku je mjere za ugostitelje usporedio s javnim prijevozom za koji, kaže, nisu određeni COVID redari.

Nacionalni stožer u utorak je objavio nove mjere za ugostitelje. Vlasnici kafića i restorana mahom su nezadovoljni i tvrde da im posao u takvim uvjetima nije isplativ i da dio njih ozbiljno razmišlja o zatvaranju svojih ugostiteljskih objekata.

Prema novim mjerama, maske u kafićima i restoranima mora nositi svo osoblje, ali i gosti dok ne sjede na svojim mjestima. Svakom bi se gostu trebalo omogućiti da ima 4 kvadratna mjesta prostora, a da je sve po propisima trebali bi brinuti tzv. COVID redari.

Načelnik Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije Marko Boras Mandić na Facebooku je komentirao odluku Nacionalnog stožera i povukao poveznicu sa javnim prijevozom koji, kaže, predstavlja puno veći rizik za zarazu koronavirusom jer broj putnika nije ograničen.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

"Od ugostitelja se traži da osiguraju 4 m2 po gostu. Ok može, ali ajmo krenuti redom. Ajmo prvo riješiti epidemiološki puno rizične prostore i moguće #covid hotspotove. Na prvom mjestu JAVNI PRIJEVOZ. Tamo ne postoji ta odredba od 4 m2 po putniku, zar ne? A znamo i zašto. Jer bi onda autobusi, tramvaji i ostali mogli prometovati s najviše 30% kapaciteta. A onda bi financijski bila ugrožena trgovačka društva koja su pretežito u 100% vlasništvu gradova i općina. Onih istih koji imenuju načelnike lokalnih stožera koji predlažu mjere i provode nadzor poštivanja mjera.

Isto tako u javnom gradskom i prigradskom prijevozu nisam primijetio odredbu o uvođenju covid redara. I zašto onda tražiti sve to od PRIVATNOG sektora, u ovom slučaju ugostitelja ako nisi to isto u stanju provesti i primjeniti u JAVNOM sektoru? A složiti ćemo se da su JAVNI gradski i prigradski prijevoz mnogi prisiljeni koristiti, učenici, studenti, radnici, umirovljenici. Svi oni se SVAKODNEVNO gužvaju često natiskani ko sardine bez ikakve socijalne distance. Često i u prisustvu osoba bez maskica. A nigdje covid redara. O sustavu ventilacije u autobusima ili m3 prostora po osobi u odnosu na restorane i kafiće neću ni pisati.

Zato okej 4 m2 u kafiću ako to znači da se korona neće širiti, ali ajmo redom, uredimo JAVNI PRIJEVOZ pa tek onda tražimo od PRIVATNIKA da slijede naš primjer. Nemojmo tražiti da privatnik s dva zaposlena konobara riješava #pandemija kad to očito ne može, ne želi ili nije sposoban neki gradonačelnik s par tisuća zaposlenika i s proračunom od npr. milijardu kuna! Uz to, u kafić nitko ljude neće tjerati da ulaze ako se ne osjećaju sigurno. Ali moja djeca moraju BUSOM u školu svaki dan, kao i mnogi drugi sugrađani #samopravedno #istozasve", napisao je Boras Mandić.