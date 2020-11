Na sjednici Vlade bit će predstavljene nove stroge mjere borbe protiv koronavirusa. Sjednicu u 12 sati možete UŽIVO pratiti na portalu DNEVNIK.hr.

Na sjednici Vlade bit će predstavljena informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus, ali i nove, strože mjere za suzbijanje širenja pandemije.

Mjere će na snazi biti do prije Božića, a ovisno o epidemiološkoj situaciji i dulje.

Premijer Andrej Plenković u srijedu nije htio odgovoriti hoće li se zatvoriti kafići i kina. "Pokazali smo kroz cijelu krizu da vodimo računa o poduzetništvu. Naći ćemo i nastojimo naći rješenja", odgovorio je na pitanje hoće li obeštetiti ugostitelje ako se zatvore lokali. Na pitanje ima li država novca za to poručio je: "Imat će."

Koje se mjere uvode?

Na stolu su brojne mjere. Najviše prijepora izazvala je ideja o zatvaranju ugostiteljskih objekata, a neke su se županije pobunile i zatražile izuzeća. Ugostitelji poručuju da još jedan lockdown neće preživjeti.

Županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin tvrdi da nije donesena odluka o zatvaranju kafića i restorana, već da će se samo ograničiti radno vrijeme. Moguće je da će županije u kojima je teža situacija ipak donijeti odluku i o zatvaranju.

Spominje se i ograničavanje broja putnika u javnom prijevozu, zabrana vjenčanja i sportskih natjecanja, sajmova i fitness-centara, održavanje misa preko televizije i radija. Otvoreno je pitanje i bazena, kina, kazališta te drugih javnih okupljanja. Što će se točno zatvoriti, a što još dodatno ograničiti, doznat ćemo u podne.

Kao mjera spominjala se mogućnost prelaska srednjih škola na online nastavu. Dio županija već je prešao na taj model, ali prema posljednjim informacijama neće biti takve odluke na nacionalnoj razini.

Peti krug porezne reforme

Pred Vladom će se naći i paket zakonskih prijedloga iz petog kruga porezne reforme, koji će, nakon podrške Sabora u prvom, biti upućen u drugo saborsko čitanje. Riječ je o prijedlogu izmjena zakona o porezu na dohodak, na dobit, PDV-u te fiskalizaciji u prometu gotovinom, uz koje sada ide i prijedlog izmjena zakona o o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Naime, predloženim bi se izmjenama zakona o porezu na dohodak snizile stope toga poreza s 24 na 20 posto te s 36 na 30 posto, a kako je taj porez prihod lokalnih jedinica, to će za njih značiti i oko dvije milijarde kuna manji prihod. No iz Vlade su još ranije poručili da to neće ići na teret lokalne samouprave, nego na teret državnog proračuna pa se predloženim izmjenama zakona o financiranju lokalnih jedinica predviđa povećanje udjela općina i gradova te županija u raspodjeli poreza na dohodak, dok bi se iz raspodjele ukinuo udio za fiskalno izravnanje (koji sada iznosi 17 posto) i za to bi se sredstva osigurala u državnom proračunu.

Vlada će u drugo saborsko čitanje poslati i paket zakona iz područja bankarstva i osiguranja depozita, kojim se ono dalje usklađuje s europskim uredbama, a odlučit će i o pokretanju izrade strategije održivog turizma. Na dnevnom je redu sjednice i odluka o osnivanju Međuresornog povjerenstva za postupanje po zahtjevima stranih ulagača vezanim uz sporove koji proizlaze iz međunarodnih ugovora Republike Hrvatske iz područja poticanja i zaštite ulaganja.