Na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković otkrio je koliko će trajati nove stroge mjere borbe protiv korone kao i kad one stupaju na snagu.

Premijer Andrej Plenković rekao je da se nove mjere donose kako bi se smanjilo širenje zaraze i broj hospitaliziranih i nažalost preminulih.

Dodao je da mjere imaju konkretnu epidemiološku podlogu, a da će se nastojati dodatnim testiranjima što bolje utvrditi trendovi zaraze i održati funkcioniranje zdravtsvenog sustava i pripremiti se za distribuciju cjepiva.

''Svi ministri ekonomskih resora rade na preciziranju mjera za očuvanje radnih mjesta'', izvijestio je predsjednik Vlade. ''Ove mjere koje planiramo da stupe na snagu u subotu 28. studenoga trajale bi do 21. prosinca. Nastojimo sada uoči Božića napraviti napor koji će nam omogućiti učinkovitu borbu protiv korone'', naglasio je premijer podsjetivši da danas imamo prvi put više od 4000 novozaraženih.

Premijer će u 14 sati predstaviti nove stroge mjere što možete pratiti uživo na našem portalu.

Podsjetio je da je Sabor usvojio proračun. ''Održali smo raspravu o inicijativi oporbe o ministru Ćoriću i tu smo poslali jasne i čvrste potpore ministru i otklonili zamjerke krajnje desne i lijeve opozicije'', ocijenio je Plenković.

Osvrnuo se i na održanu sjednicu VNS-a i ocijenio da je sastanak bio dobar, koristan i sadržajan. Postignuto je suglasje o svim temama.

Naglasio je da se ministar Vili Beroš još oporavlja od zaraze koronom, a informaciju o koronavirusu predstavio je državni tajnik Tomislav Dulibić. 1446 aktivnih je slučajeva među zdravstvenim djelatnicima, a podsjetio je da epidemolozima pomažu studenti medicine. Pozvao je građane na dosljedno pridžavanje mjera jer je to, kaže, jedini način zaštite.

Potpredsjednik Vlade Davor Božinović rekao je da su županima predstavili smjer u kojem idu nove mjere. ''Cilj je da se građane potakne na što manje druženja i kontakata kako bi se smanjio pritisak na zdravstveni sustav'', istaknuo je. Rekao je da su izdane 4 kaznene prijave protiv osobe koje su pridonijele širenju zaraze, a 19 je bilo prekršajnih prijava.

Peti krug porezne reforme

Vlada je usvojila paket zakonskih prijedloga iz petog kruga porezne reforme, koji će, nakon podrške Sabora u prvom, biti upućen u drugo saborsko čitanje. Riječ je o prijedlogu izmjena zakona o porezu na dohodak, na dobit, PDV-u te fiskalizaciji u prometu gotovinom, uz koje sada ide i prijedlog izmjena zakona o o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Naime, predloženim bi se izmjenama zakona o porezu na dohodak snizile stope toga poreza s 24 na 20 posto te s 36 na 30 posto, a kako je taj porez prihod lokalnih jedinica, to će za njih značiti i oko dvije milijarde kuna manji prihod. No iz Vlade su još ranije poručili da to neće ići na teret lokalne samouprave, nego na teret državnog proračuna pa se predloženim izmjenama zakona o financiranju lokalnih jedinica predviđa povećanje udjela općina i gradova te županija u raspodjeli poreza na dohodak, dok bi se iz raspodjele ukinuo udio za fiskalno izravnanje (koji sada iznosi 17 posto) i za to bi se sredstva osigurala u državnom proračunu.

Premijer Plenković rekao je da je važno da reforma stupi na snagu 1. siječnja 2021. s ciljem rasterećenja građana.

Vlada je u drugo saborsko čitanje poslala i paket zakona iz područja bankarstva i osiguranja depozita, kojim se ono dalje usklađuje s europskim uredbama.