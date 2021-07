Nova epidemiološka ograničenja stupila su na snagu na Jadranu. Već se odgađaju velika događanja, a nove mjere na snazi će biti do 15. kolovoza.

Prema novim pravilima koja su na snagu stupila danas i koja će trajati do 15. kolovoza, svi događaji na Jadranu trajat će do ponoći. Na javnim okupljanjima bez COVID potvrde može biti do 50 ljudi, s njom do 1000. Na privatnim događajima, uključujući svadbe, bez COVID potvrde smije biti do 15 ljudi, a u barovima istovremeno može biti najviše 1000 ljudi.

Sajmovi na otvorenom mogu se održati samo uz suglasnost lokalnog i županijskog stožera. Sportska natjecanja uz gledatelje dopuštena su ako potvrdu imaju svi, od tehničkog i organizacijskog osoblja do gledatelja. Iznimno, uz suglasnost Nacionalnog stožera, može se održati okupljanje s više od 1000 ljudi.

U Novom Vinodolskom velike su događaje već odgodili.

"Sve je do ponoći. Jednostavno nema smisla održavati neke stvari. Ljudi su na plaži do osam ili devet navečer. Dok se obuku, izađu u grad, bit će pola 10 ili 10. I sada ići s nečim silnim i velikim, za to po nama nije bilo potrebe", rekao je Mario Butorac iz Centra za kulturu Novi Vinodolski.

Uz cjepivo, ključ sigurne destinacije, poručuju epidemiolozi, jesu ograničenja.

"Sada imamo situaciju da je i među mlađima i među starijima dosta slučajeva pneumonije i raznih drugih viroza koje nisu COVID, ali mogu pridonijeti da COVID bude agresivniji", rekla je Tanja Staraj Bajčić, epidemiologinja Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Šokantno svjedočanstvo preživjelog: "Mi koji smo bili u gornjem dijelu autobusa dobro smo prošli, ali oni koji su bili dolje... To je bio pravi masakr"

Hrvatska opet zatražila izručenje braće Mamić, ovog puta zbog podmićivanja osječkih sudaca

Strože mjere od danas se uvode i u Sloveniji. U restorane, kockarnice, salone za igre na sreću, turistički smještaj te na neke aktivnosti na otvorenom ne može se bez COVID potvrde ili negativnog testa. Susjedi na odmoru o tome se još ne brinu.

"Ako je tako struka odlučila, najvjerojatnije tako mora biti", rekao nam je Slovenac Besim, koji se odmara u Hrvatskoj. Sličnog je mišljenja i njegov sunarodnjak Mario: "Već smo se naučili tako da to nije ništa novo. Što bude, bit će."

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr