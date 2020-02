Na Graničnim prijelazima Rupa i Pasjak pregledi putnika obavljali su se cijelu noć. Na prijelazu Rupa tijekom dana se opremaju kontejneri za pregled pacijenata.

Pregledavaju se svi putnici koji dolaze iz sjeverne Italije, odnosno, regija Venete i Lombardije te drugih sumnjivih područja. Sanitarni inspektori obavljaju informativne preglede putnika te ih se, s obzirom na njihovo stanje, upućuje dalje.

"Još uvijek se uređuju kontejneri na Rupi i na Pasjaku i mislim da će danas tijekom dana to početi. Međutim, to ne znači da se pregledi na tim prijelazima ne rade. Policija je stavila na raspolaganje prostorije granične policije sanitornim inspektorima dok se kontejneri ne osposobe za funkciju da se i pregledi mogu raditi u našim prostorijama", kazao je Zoran Ničeno, načelnik Uprave za granice i dodao da bi to trebalo biti osposobljeno tijekom dana.

Granični prijelaz Rupa posjetila je ekipa Dnevnika Nove TV. Provjerili smo kako izgledaju pregledi putnika.

Po dolasku na granicu, putnici su dužni prijaviti se graničnim policajcima i reći otkud dolaze. Ukoliko je riječ o putnicima iz sjeverne Italije - šalje ih se sa strane i dobivaju anketni listić.

Na letku trebaju popuniti osobne podatke te podatke o tome otkuda dolaze, kada su napustili to područje i jesu li bili u kontaktu sa zaraženim osobama. Nakon toga dolaze u jedan od kontejnera gdje obavljaju razgovor sa sanitarnim inspektorom. Radi se o informativnom razgovoru u kojem se utvrđuje imaju li osobe simptome ili ne.

Oni koji nemaju simptome bolesti, dobivaju rješenje po kojem su se dužni javljati dežurnom epidemiologu tijekom vremena inkubacije odnosno tijekom 14 dana. Ukoliko imaju simptome, upućuju se u drugi, izolacijski kontejner s ležajevima.

U te izolacijske kontejnere se smještaju osobe sa simptomima. U izolaciji ostaju do dolaska dežurnog epidemiologa koji će ih prepratiti u drugu zdravstvenu ustanovu. Do sada na Graničnom prijelazu Rupa nije zabilježen niti jedan takav slučaj.

