Od sveg zaraženog medicinskog osoblja, svaka druga je medicinska sestra. One provode najviše vremena sa zaraženim pacijentima. One ih njeguju, mjere temperaturu, daju terapije, pa i hrane, ako je to potrebno. One su sada u istoj poziciji kao i pacijenti, ni one ne mogu zagrliti svoju obitelj za ove blagdane. Isto vrijedi i za liječnike i sve medicinsko osoblje, od čistačica do vozača. Ljudi su to koji žive pod najstrožim režimom.

"Obučeni smo od glave do pete, vruće nam je, imamo duple rukavice, teško je piknuti čovjeka, teško je puls opipati“, kaže Martina Lisjak, medicinska sestra iz Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević.

Odijevanje traje 15 minuta, skidanje opreme i više od pola sata. Pažljivo moraju sve dezinficirati, skinuti, a zatim u tim tankim slojevima stajati na zraku. Ozana je odahnula nakon četiri sata u odijelu.

"Kao intenzivna sestra svjesni smo toga da ovaj posao ne može nitko osim nas obaviti u ovom trenu", kaže Ozana Zelić sestra u intenzivnoj jedinici OB Zadar.

Iako su u odijelima jedva pokretljivi svoj posao rade i dalje sudjeluju u svim postupcima, daju terapiju, održavaju higijenu, mijenjaju pelene i hrane nepokretne bolesnike.

"Znate da svaki vaš postupak, pogotovo ako on krene krivo, ili ukoliko ne daj Bože pogriješite, može ugroziti i pacijenta i vas same i vaše kolege, tako da itekako pazite, i odgovornost je velika“, kaže Roberto Licul s odjela za Covid-19 bolnice u Puli.

Od ukupnog broja zaraženog medicinskog osoblja svaka druga je medicinska sestra. Na prvoj su liniji i ovi blagdani za njih neće biti isti.

"Moja djeca su kod bake od 20. ožujka, tako da ih ja u principu nisam vidjela već 20 dana“, kaže Lisjak. Ni liječnicima nije ništa bolje. Neki više ni ne žive kući.

"Čujte, dijete nisam dotaknuo ima dobrih, više niti ne brojim dane, ali mjesec mjesec i po dana sigurno, od kad je ovo sve skupa počelo nije mi dijete sjedilo u krilu“, rekao je Rok Čivljak iz klinike Fran Mihaljević.

Jedni su su s drugima u muci.

"Mi smo svi jednako izloženi, jednako izloženi i jedni drugima smo potrebni u profesionalnom smislu, ali i u ovom emotivnom smislu“, kaže Čivljak. A pacijentima je ipak, govore nam, najgore.

"Mi smo im obitelj, da, nepoznata. Svi smo im isti, ne vide nas pod tom opremom“, rekla je Lisjak. "Njima je još i teže jer su zatvoreni u tih nekoliko kvadrata sobe ne mogu izaći nigdje“, rekao je Licul iz Pule.

Lisjak ističe kako je teško jer je puno depresije i tuge među pacijentima. Zato im dane pokušavaju učiniti što ugodnijima, najčešće bez kontakta, preko balkona.

"Kada smo dobili kao donaciju neke kolače pa smo te kolače s našim pacijentima podijelili naravno opet preko tog balkona“, kaže Licul.

"Jer nadamo se da njihov osjećaj usamljenosti upotpuniti sa našom pažnjom i našom brigom“, kaže Ozana Zelić, sestra u intenzivnoj jedinici OB Zadar.

I dok su na prvoj crti pljuska im stiže od sustava. Naime, mnogima su plaće umanjene. Potvrđuje nam to i sindikat.

"Je li to ljudski i je li normalno da oni nama u ovo vrijeme kada bi nam trebali zapravo platiti više oni ne plate ono što su ljudi odradili?“, pita se Brankica Grgurić, predsjednica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara/tehničara.

Ministar Beroš uvjerava da će svi dobiti što su zaradili. "U svakom slučaju svi oni koji su radili i zaradili svoju plaću bit će adekvatno isplaćeni. Ukoliko bude bilo kakvih poteškoća ja osobno, a i služba u ministarstvu stojimo na raspolaganju svima onima koji misle da su zakinuti ako jesu, ali prvenstveno su za to dogovorni ravnatelji financijske službe“, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Heroji u danonoćnoj brizi za ljude koji se bore za dah, koji samozatajno rade svoj posao. "Naša prvotna misija je ovdje omogućiti da svi pacijenti izađu odavde u što je moguće boljem stanju“, kaže Sandro iz respiracijskog centra KBC Rijeka.

