Ministar zdravstva Vili Beroš je u subotu u Karlovcu cijepio dio Karlovčana drugom dozom AstraZenecom. Osvrnuo se i na možebitne sankcije za necijepljene.

Ministar zdravstva Vili Beroš je kazao u Karlovcu kako i dalje postoje ljudi koji ne vjeruju struci i negiraju problem koronavirusa. ''Nažalost, u svakom društvu, u svakoj državi na svijetu postoje ljudi koji ne vjeruju struci, znanosti, medicini, negiraju ovo što se događa oko nas i to nije dobro. Više od 8000 naših sugrađana preminulo je od ove teške bolesti. Cijepljenjem to možemo spriječiti'', istaknuo je Beroš.

Cijepio je dio Karlovčana drugom dozom AstraZenece, a onima koji se ne žele cijepiti je poručio da se svatko može zaraziti i da nismo sami na svijetu. ''Ne možemo misliti da smo sami na svijetu i da će nas virus mimoilaziti u širokom luku. Svatko od nas može biti izložen virusu, može se zaraziti, može razviti bolest, može razviti i teški oblik bolesti. Cijepljenje je jedna metoda koja to onemogućava uz minimalne, gotovo nepostojeće rizike'', naglasio je ministar, prenosi Radio Mrežnica.

Za sad se u Hrvatskoj ne razmišlja o kažnjavanju onih koji odbijaju cijepljenje, no Beroš je kazao da ipak postoji šansa i za to. ''Od početka ove epidemije se borimo protiv toga da bude bilo kakvih sankcija. Međutim, kada to bude nužno onda ih moramo i uvesti. U ovom trenutku epidemiološka situacija ide ka boljem i ne vjerujem da ćemo razmišljati o sankcijama, ali svima tima koji se protive znanosti i mogućnosti da se zaštite bih poručio da još jednom razmisle. Među onima koji su u početku bili tvrdokorni, ali kada su doživjeli u svojoj obitelji bolest ili se sami razboljeli, onda su promijenili mišljenje. Prema tome, samo je mijena stalna i vjerujem da će svijest doprijeti do svih nas'', istaknuo je Beroš.

Iako je interes za cijepljenjem na punktu u dvorani Ekonomske škole i dalje velik, u Karlovačkoj županiji se posljednjih dana iapk bilježi blagi pad interesa. Zato će, rekao je Beroš, na inovativan način ovdje pokušati procijepiti što više ljudi. Neće biti nagrađivanja već će cijepivo putem mobilnih timova doći do svih koji na cijepljenje ne mogu doći sami. ''Možemo razgovarati o određenoj stimulaciji, ali volio bih da svijest i spoznaja da na taj način štitimo sebe od najtežih oblika bolesti bude predominantna'', naglasio je Beroš.