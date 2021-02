U nedostatku cjepiva protiv koronavirusa u Hrvatskoj neki su potegnuli preko granice kako bi primili svoju dozu. Po cjepivo je u Srbiju otišao i legendarni Miroslav Ćiro Blažević... ili smo bar tako mislili.

Da se zaista cijepio u Srbiji, željeli smo čuti od samog Ćire.

"Jest, cijepio sam se u Srbiji. Evo, gledam se u špigl, sve sam sličniji Putinu. Jako je tamo dobro organizirano", govori Ćiro potvrđujući napise koje smo htjeli iz prve ruke provjeriti.

Nakon što je ''potvrdio'' da se cijepio, i to u Srbiji, Ćiro Blažević okrenuo je priču - u svom tonu.

"Ma, dijete moje, ja sam napravio jednu malu parodiju na sve ovo, na ove naše kako su se neki cijepili preko reda, što je ispalo smiješno. Oni su se prvi cijepili u Saboru, a sad napadaju ove jadnike koji su od ostatka cjepiva dobili dozu. Pa sam ja iz zaje*ancije pustio priču da sam se cijepio, i to u Srbiji. Ja se nisam uopće cijepio", kaže.

O samom cijepljenju ima svoj stav.

"Toliko su mi ogadili to cjepivo, nakon ove kampanje što ste napravili vi novinari. Onu našu heroinu su tako oprali što je majci od 85 godina dala cjepivo, da nije svojoj majci smjela dati. To me se toliko dojmilo jer sam shvatio tu jednu požrtvovnost i sve što cijeli štab radi, a oni sad našli da se netko cijepio… Pa uvijek ima netko neku relaciju, pa cijepio se s ostatkom cjepiva. Mi samo tražimo način da druge blatimo, takvi smo. Ali kad je nesreća, onda smo spremni pomoći", smatra Ćiro.

Znači li to da neće potezati veze i da će čekati svoj red, pitamo ga.

"Neću čekati svoj red, neću se uopće cijepiti, ja sam dosta živio. Smislio sam tu zezanciju, a tebi se nisam usudio lagati", poručuje.

Otkrio je i kako mu je pala na pamet ideja da pusti lažnu priču u medije.

"Pa tako, neki nespretni novinari htjeli su da i ja kažem da sam se cijepio, onda sam ja rekao - da cijepio sam se, ali u Srbiji", kaže.

Dobro ste to smislili, zezamo ga.

"Hvala ti, dijete, nisam ti htio lagati. Kunem se svojom mrtvom majkom Katom da ti ne lažem", kaže Ćiro i dodaje kako će "ostalima nastaviti lagati".

"Ma neću, je*i ga, neću se više javljati na telefon!" govori kroz smijeh.