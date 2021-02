Cijepljenje preko reda izazvalo je prijepore u društvu. I ne samo cijepljenje. Naime, premijeru je zasmetalo mišljenje primorsko-goranskog Zavoda za javno zdravstvo o cijepljenju starijih od 65 godina AstraZenecinim cjepivom.

Tko se i kada cijepio mimo liste prioriteta? Svakog dana doznajemo nova imena.

"Ja da l' sam se cijepio? Junak. Pa korona neće na junaka. Znate kolika su mi antitijela, šta mislite? 240, evo vam ova 'off informacija'. Znači da sam prohodao koronu. Prohodao. Vele Crnogorci k'o junačina. Neka se cijepe oni kojima je najpotrebitije, a to su ugrožene skupine. A ja ću se zadnji cijepit u gradu Zagrebu kad se svi cijepe", kaže Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba, koji nije htio komentirati one koji se cijepe preko reda.

Ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić otkrio koliko se ljudi u njegovoj bolnici "cijepilo sa strane"

Nakon što je javno ustvrdio da se cijepio protiv koronavirusa u Srbiji, nagađalo se da se Miroslav Ćiro Blažević cijepio preko reda u Hrvatskoj. Cijepio se jest, ali ne preko reda jer spada u rizičnu skupinu. Jutros je pak tvrdio drugačije.

"Da, ja sam se cijepio u Hrvatskoj i sličit ću na Plenkovića", kazao je Miroslav Blažević.

I dok je Ćiri do šale, premijeru nije.

"Ideja je bila da se cijepe oni koji su najizloženiji, to su zdravstveni djelatnici i najugroženiji. I to je okvir koji smo dali temeljem plana cijepljenja. Da li je tu bilo još nekih situacija očito da je", kazao je premijer Plenković.

"Neće korona na junaka, znate kolika su mi antitijela": Pitali smo Bandića je li se i on cijepio preko reda

A te situacije trebale bi otkriti inspekcije koje od danas istražuju je li bilo nepravilnosti.

"Može predstavljati kazneno djelo, a ne prekršaj. Inače dolazi u obzir i disciplinski postupak, dakle pri Hrvatskoj liječničkoj komori se može pokrenuti disciplinski postupak protiv liječnika koji bi cijepio preko reda", kaže Aleksandar Maršavelski, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu.

U Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji ne strahuju od inspekcija i kazni.

"Sve cijepljene osobe su upisane normalno u registar i taj registar je vidljiv i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i svima", kaže Aleksandar Stojanović, ravnatelj NZZJZ-a Istarske županije.

"Ako se sustav postavi kako treba organizacijski i ako je on posložen zaista onda cijepljenja preko reda ne može biti, nije bilo nikakvih žalbi naših građana", kaže Vladimir Mičović, ravnatelj NZZJZ-a Primorsko-goranske županije.

Holy o objavi koja je digla prašinu na Twitteru: "Kome da se ispričam? Onima koji su se dotepli u Zagreb da se cijepe preko reda?"

Ravnatelja Mičovića muče neke druge brige. Navukao je bijes premijera na sebe do te mjere da je Plenković najavio izmjene zakona o javnom zdravstvu i podređivanje županijskih zavoda nacionalnom.

"Inače nisam zadovoljan s time što županijski zavodi nisu subordinirani nacionalnom, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i to je jedan od razloga zbog kojeg imamo poteškoće to je jedan loša, loša praksa a ova izjava je katastrofalna", kazao je Plenković.

Prvi u EU-u koriste rusko cjepivo, a sada i kinesko: Stiglo prvih 550 tisuća doza

Ljutnju premijera izazvao je riječki stav da stariji od 65 godina mogu birati hoće li se ili ne cijepiti AstraZenecinim cjepivom.

"Samo smo željeli tu neku kampanju ubrzati, učiniti je protočnijom i kvalitetnijom i olakšati liječnicima", kaže Mičović.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr