Na glavnom trgu u Sinju sve je osvijetljeno i spremno za doček Nove godine. zasvirat će Crvena jabuka, i to besplatno, a gradonačelnik Miro Bulj poziva Splićane i sve da dođu u Sinj. Odgovorio je boji li se prozivki zbog kršenja epidemioloških mjera.

Boji li se prozivki zbog mogućeg kršenja epidemioloških mjera za doček Nove godine za Dnevnik Nove TV odgovorio je gradonačelnik Sinja Miro Bulj.

''Ne znam zbog čega će me prozvati. Hoće li me prozvati oni koji su se okupljali zbog Pelješkog mosta ili oni koji dozvoljavaju da u puno manjem prostoru imamo koncerte? Ovo je puno veći prostor. Dođite svi u Sinj, ja vas pozivam sve one koji me misle kritizirati i kažnjavati. Vidjet ćete kako je lijepo u Sinju'', poručuje i dodaje da je ''očito samo Sinj u fokusu''.

''Ja ne želim biti Grinch koji će oduzeti svojim građanima Novu godinu'', kaže Bulj.

Dodaje da ima puno nelogičnosti oko epidemioloških mjera.

''Da ljudi mogu biti u halama i na zatvorenom u kafićima, a ne ovdje na otvorenom gdje imamo više od 30.000 metara kvadratnih, na jednom od najvećih trgova u Sinju i Dalmatinskoj zagori'', zaključuje sinjski gradonačelnik.

