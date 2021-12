Zbog omikrona su svi na oprezu, no iako se mjere u Hrvatskoj neće postrožavati šire se kapaciteti testiranja, a planira se i skraćivanje izolacije, objavljeno je nakon što su u Banskim dvorima gotovo cijeloga dana održavani sastanci zbog najnovijeg soja koronavirusa o kojemu je premijer Andrej Plenković razgovarao sa znanstvenicima i liječnicima.

Da peti val dolazi, očito svi očekuju, a pitanje je jedino kada. Svoju punu snagu omikron bi trebao pokazati u drugoj polovici siječnja, a upravo je taj novi soj bio tema sastanka Znanstvenog savjeta u utorak.

Reporterka Martina Bolšec Oblak razgovarala je s ravnateljem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslavom Capakom o skraćivanju izolacije za asimptomatske pozitivne osobe.

"Mi smo u ponedjeljak objavili da osobe koje su primile treću/booster dozu ne moraju u samoizolaciju ako su bili u kontaktu s potvrđenim omikron pacijentom. Intenzivno razmišljamo da, prema današnjoj objavi američkog CDC-ja, skratimo i karantenu za one koji su potvrđeno PCR pozitivni na omikron i cijepljenima s dvije doze. Mi ćemo to uvesti vrlo skoro. Sada već postoje znanstveni dokazi da se omikron prenosi 48 sati prije pojave simptoma i svega dva do tri dana nakon pojave simptoma", objasnio je Capak.

Sredinom prosinca poslano je nešto malo manje od 700 uzoraka za sekvenciranje, od 564 uzorka koja su stigla - nema niti jednog uzorka omikrona. "Mi smo ovim mjerama, koje smo prvi uveli u Europi, uspjeli usporiti dolazak omikrona. Vidite da svuda oko nas omikron dominira, a mi imamo vrlo malo slučajeva", dodao je. Kada omikron postane dominantan, tada će ublažiti mjere koje su usmjerene upravo na taj soj - karantena od 14 dana i obaveza testiranja.

Omikron zove na oprez: Beroš otkrio koliko je ljudi cijepljeno booster dozom

Capak o vrhuncu petog vala: "Očekujemo porast u drugom tjednu siječnja, a krajem tog mjeseca…"

Bi li omikron zbog dočeka sredinom siječnja mogao postati dominantan, pitanje je na koje je Capak odvratio: "Brojevi nam još uvijek padaju. Peti val predstavlja dolazak omikrona koji je visoko zarazan i brzo se širi. Neminovno je da će doći i kod nas. Naša epidemiološka procjena je da će to negdje biti u drugom tjednu siječnja. Možemo i pogriješiti, to su sve špekulacije, ne možemo sa sigurnošću tvrditi".

Za doček Nove godine ugostiteljski objekti mogu raditi dva sata dulje. "Budimo realni, ljudi će ionako dočekivati Novu godinu i sigurno se neće sve zatvoriti prije ponoći. Nama je realno, budući da nam brojke padaju, da smo dopustili na Badnjak i Silvestrovo rad ugostiteljskih objekata dva sata dulje. Nadamo se da to neće pogoršati epidemiološku situaciju", zaključio je.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr