Ministar Beroš opet je u fokusu javnosti i to zbog izvješća Državne revizije. Pod povećalom su poslovi s tvrtkom CUSPIS i postupci javne nabave. Tražili smo izjavu ministra Beroša da ga o svemu pitamo, no nismo dobili priliku za to. Ministarstvo se brani - priopćenjima.

Ministar Beroš opet je pod povećalom. Iz izvješća Državne revizije vidljivo je kako je tvrtki CUSPIS isplaćeno ukupno 2,75 milijuna kuna za 12 dana rada. Da bi stvar bila zanimljivija, riječ je o tvrtki Vinka Kojundžića, poznanika ministra Beroša.

"Nama je sporno to što je u 12 kalendarskih dana utrošeno 5000 radnih sati i za to je plaćeno. Po tom računu iz kojeg nije vidljivo, niti iz njega niti iz dokumentacije uz račun, koliko je radnika radilo na tome i u kojem razdoblju. Mi smo tu izrazili mišljenje, izvješće smo dostavili DORH-u i Saboru“, kaže Biserka Čoh Mikulec, pomoćnica glavnog državnog revizora.

Kojundžić je u fokus javnosti došao i kada je platforma Cijepise, koju je radila njegova tvrtka, doživjela potpuni fijasko. Ministar se tada pravdao.

"Ona funkcionira, možda ne onako kako bismo željeli, govorio je VIli Beroš 26. travnja 2021.

Želje su jedno, sposobnosti drugo. Kojundžić, vlasnik CUSPISA, danas nije htio dati izjavu, ali nam je poslao odgovor na upit.

"Vezano uz platformu CijepiSe nisam kontaktiran od strane državnih tijela uključujući i USKOK. Platforma tehnološki ispravno radi, a cijeli posao odrađen je u skladu sa zakonom i profesionalnim

pravilima. Napominjem da smo imali i nadzor AZOP-a koji nije evidentirao bilo kakve probleme. Vezano uz izvješće Državnog ureda za reviziju, sve informacije i odgovori na Vaša pitanja sadržani su u priopćenju koje je Ministarstvo zdravstva poslalo medijima prošlog tjedna. Nikakvih novih informacija o toj temi nemam, te svemu rečenome nemam što dodati, ni potrebu komentirati", odgovorio je Vinko Kojundžić za Dnevnik Nove TV.

Ministarstvu ništa sporno

A Ministarstvo ne vidi ništa sporno u tim poslovima. Kažu da revizija nije utvrdila nikakve veće nepravilnosti ni bilo kakvu štetu za državni proračun.

I javna nabava zapela je za oko. Mijenjao se i plan nabave na dva dana i baš u to vrijeme izdane su narudžbenice za intelektualne i računalne usluge u vrijednosti od 485.000 kn s PDV-om. Poziv je poslan mailom trima tvrtkama bez objave u elektroničkom oglasniku, a za to je ranije izmijenjen i naputak.

"Ako je bilo kakva odluka o javnoj nabavi donesena netransparentno onda za to moraju institucije odraditi svoj posao", smatra Stjepan Podolnjak iz Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi.

U Ministarstvu i za to kažu - sve je po zakonu.

"Svi postupci javne nabave provedeni su sukladno Zakonu o javnoj nabavi te da su uvažene preporuke Državnog ureda za reviziju", navode.

DORH je zaprimljeno izvješće revizije proslijedio Županijskom državnom odvjetništvu.

"Državni ured za reviziju dostavio je Državnom odvjetništvu RH-a izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Ministarstva zdravstva koje je 15. listopada 2021. objavilo n svojim mrežnim strancama.

Državni ured za reviziju dao je bezuvjetno mišljenje o financijskim izvještajima i uvjetno mišljenje o usklađenosti poslovanja.

DORH je navedeno izvješće dostavio na nadležno postupanje Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu koje je iz analize cjelokupne dokumentacije zaključilo kako uočene nepravilnosti nisu takvog karaktera i značaja da bi imale elemente kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti, a propusti se u bitnome odnose na računovodstveno poslovanje.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je stoga, krajem studenog 2021., dostavilo obavijest Ministarstvu financija, Sektoru za financijski i proračunski nadzor, radi eventualnog proračunskog nadzora te procesuiranja prekršaja sankcioniranih Zakonom o proračunu na koje ukazuje Državni ured za reviziju", stoji u odgovoru Županijskog državnog odvjetništva.

Platforma nije radila kako je ministar htio. A radili li ministar kako bi premijer htio - pokazat će skora rekonstrukcija Vlade.

