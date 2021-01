Saborski Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu složio se u utorak da je potreban dijalog svih dionika radi stabilizacije situacije u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, a ministrica kulture i medija najavila je osnivanje posebnog povjerenstva posvećenog toj problematici.

Sjednica je završila zaključkom kako je nužno nastaviti pratiti zbivanja u tome kazalištu, ali da je također nužno pričekati rezultate izvida nadležnih tijela temeljem podnesene kaznene prijave protiv Vrgoč.

"Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora će kao matično tijelo nastaviti kontinuirano pratiti sve aktivnosti vezane za provođenje kulturne politike HNK u Zagrebu, uz poziv na dijalog svih dionika. A s obzirom da općinsko državno odvjetništvo i policija vrše izvide na temelju podnesene kaznene prijave protiv intendantice HNK zbog nepoštivanja epidemioloških mjera, a poštujući pozitivne propise RH i načelo trodiobe vlasti, dok traju izvidi ovaj odbor ne može donositi zaključke o meritumu stvari", zaključak je koji je na prijedlog predsjednice odbora Vesne Bedeković prihvaćen većinom glasova.

Odbor je u utorak na novoj sjednici o stanju u HNK-u u Zagrebu nastavio raspravu koja je na sjednici prošloga četvrtka nakon tri i pol sata završila bez zaključka. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek tom je prilikom iznijela svoj stav kako je apsolutno otvorena za razgovor o "temi HNK", ali da smatra etički dvojbenim javno nastupati dok traje istraga DORH-a i nisu utvrđene sve činjenice

Na sjednici u utorak ministrica je ocijenila da je tema provođenja epidemioloških mjera previše ozbiljna da bi se zaključci donosili na temelju medijskih napisa. Najavila je da će oformiti posebno tijelo koje će prikupiti, detaljno analizirati i sistematizirati sve podatke koji su posljednjih tjedana iznijeti u javnosti a vezano uz prijepore oko HNK-a.

"I to posebno u odnosu na dramu, na balet i na operu, da točno vidimo o kakvim se to problemima radi", rekla je ministrica. Na razgovor će, kako je rekla, pozvati i predstavnika sindikalnih povjerenika u funkciji radničkog vijeća HNK-a u Zagrebu, prvaka Opere HNK Ljubomira Puškarića, "da se dogovorimo oko metodologije na koji način ćemo to raditi".

Obuljen Koržinek ocijenila je da su obje sjednice Odbora, i ona prošlotjedna i ova današnja, "bile korisne i mislim da će nam pomoći da se svi zainteresirani za temu HNK vrate za stol". Pozvala je na uspostavu dijaloga i još jednom apelirala na sve dionike da se prvo s problemima obrate nekome od osnivača, ministarstvu ili Gradu Zagrebu, kako bi taj dijalog bilo lakše realizirati.

Predsjednica Odbora primijetila je da je, suprotno namjeri ponovljene sjednice - koja se, kako je naglasila, trebala baviti isključivo temom primjene i poštivanja epidemioloških mjera u HNK-u Zagreb - rasprava ponovo eskalirala u smjeru politizacije problema u tome kazalištu za koje, rekla je, nije prijeporno da o njima treba raspravljati, ali da nije uloga odbora da o njima donosi zaključke.

Očito je da postoje podijeljena mišljenja i dvije strane, te je nužan otvoreni dijalog, ocijenila je Bedeković. Pozdravila je namjeru ministrice kulture i medija da osnuje povjerenstvo koje će se baviti tom situacijom. "Moramo uzeti u obzir da su optužbe za neprovođenje epidemioloških mjera i kaznena prijava protiv intendantice vrlo ozbiljna stvar, a jednako tako i optužbe za mobing do kojih smo danas došli su ozbiljna stvar. O tome odbor može raspravljati ali to su stvari kojima se odbor ne bavi", rekla je.

"Odbor nije prijeki sud, odbor nije taj koji odlučuje, odbor prati i raspravlja provođenje kulturnih politika. Pravorijek o tome što se događa reći će nadležna tijela a ne ovaj odbor", upozorila je.

I dalje podijeljena mišljenja među članovima Odbora

Sjednici je kao predstavnik sindikalnih povjerenika u funkciji radničkog vijeća HNK-a Zagreb nazočio i Ljubomir Puškarić. Istaknuo je kako aktualna situacija predstavlja eskalaciju situacije koja se u tome kazalištu "kuhala" proteklih šest godina, a covid-kriza je, po njegovim riječima, samo poslužila kao katalizator svih problema koji su izazvani, sustavnim nedostatkom suradnje, dijaloga i razumijevanja.

Kazao je kako nema ništa osobno protiv intendantice Vrgoč, te je pozvao suosnivače, ali i kompletnu vlast, da podrži reformu HNK, "kako bi se zakonski zaštitio od gubitka repertoara i profesionalnih kriterija". "Imenovanjem novog intendanta neće nestati problemi koji datiraju još iz prošlog stoljeća, ali sada je konačna prilika da kazalište profunkcionira na način kako to zaslužuju svi", poručio je.

Članovi Odbora zauzeli su različite pozicije u raspravi o teško narušenim odnosima u toj kazališnoj kući, za koje ne dvoje da ih se ne smije ignorirati. Dok dio njih tvrdi kako nije riječ o politizaciji teme već je potrebno "u resornom odboru smiriti tenzije i vidjeti kako nastaviti funkcionirati" (Marijana Puljak, Pametno) jer "mi ovdje ne možemo zatvoriti oči i uši na ozbiljnu činjenicu da u HNK-u neke stvari ne funkcioniranju" (Sabina Glasovac, SDP), neki pokretanje razgovora o tome na Odboru vide kao dio predizbornih kampanja uoči lokalnih izbora (Marko Pavić, HDZ).

Damir Bakić (Možemo) smatra da su za ozbiljno narušene odnose odgovorni i uprava i kazališno vijeće i Ministarstvo kulture i Grad Zagreb, te da bi trebalo što prije početi proces medijacije kako bi se sanirali. Pozdravio je najavu ministrice da oformi posebno povjerenstvo. Suprotno tome, Zlatko Hasanbegović (Blok za Hrvatsku) pozvao je Vrgoč da podnese ostavku a ministricu Obuljen Koržinek da je temeljem svojih ovlasti smijeni.

Njegovu argumentaciju Bedeković je ocijenila kao još jedan dokaz "fiksacije na smjenu Vrgoč, gdje se ponovno pokazuje da manipulira temu epidemioloških mjera kako bi ju usmjerio u političke svrhe i usmjerio u jednu misiju koja je njegova misija od početka, a to je smjena intendantice".

Predsjednik Kazališnog vijeća Duško Ljuština složio se da treba respektirati nezadovoljstvo djelatnika HNK-a, ali je naglasio kako to kazalište posljednjih godina bilježi rezultate kakve nije ostvarivalo dugo u svojoj povijesti, te je što se tiče programske i financijske situacije vrlo stabilno i izuzetno cijenjeno. Smatra da postoji šum u komunikaciji "s puno informacija i dezinformacija".

U ime suosnivača Grada Zagreba okupljenima se video linkom obratila i zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević. Kazala je kako je smrt člana Opere HNK-a Zagreb Ante Topića, iz čega je proizašla kaznena prijava protiv Vrgoč, velika tragedija ali kako joj se čini da se tema epidemiološke situacije u HNK-u iskorištava za politička prepucavanja i iskazivanje osobnog nezadovoljstva.

Vrgoč: U HNK-u postoje dubinski problemi

Odgovarajući na opetovano spominjanu temu optužbi protiv nje zbog navodnog mobinga referirala, intendantica Dubravka Vrgoč ustvrdila je da je tema mobinga u HNK "došla kad je Zlatko Hasanbegović bio član kazališnog vijeća".

"Što se tiče mobinga, o tome svakako možemo razgovarati, dapače, mislim da bi trebalo vidjeti i genezu mobinga i genezu etiketiranja mene za mobing, i razne interesne skupine, i neizvršavanje radnih zadataka, i sve ono što se smatra pod mobingom", kazala je Vrgoč.

Rekla je kako nije točno da je ona izazvala unutarnje podjele u HNK-u Zagreb, već naprotiv, da se trudila da svi ansambli budu u svojem radu ravnopravni.

Smatra kako je globalna kriza uzrokovana pandemijom "očito zahvatila i HNK na različitim razinama", no upozorila je da tamo postoje dubinski problemi koji su, "osim međuljudskih odnosa, njegov model, njegove plaće, sistem koji je doista zastario i koji treba jednu veliku reformu jednog drugog vremena". "Naravno da postoji problem, naravno da je ponekad teško komunicirati, ali mislim da ovaj način nije način", zaključila je intendantica, te ocijenila kako se ovako samo "devastira kazalište".