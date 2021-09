"U RH nema nuspojava na to cjepivo kao što je to bio slučaj u Sloveniji", izjavio je ministar Vili Beroš komentirajući slučaj smrti mlade djevojke nakon cijepljenja Johnsonom. Načelno je dogovoreno da se ide dalje s cijepljenjem, poručio je.

Slovenija je zgrožena slučajem 20-godišnjakinje koja je u ponedjeljak završila u bolnici zbog komplikacija nakon što je primila cjepivo Johnson&Johnson, a jučer je preminula. Slovenija je zbog toga zaustavila cijepljenje tim cjepivom.

Ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je kako u Hrvatskoj nema razloga za zabrinutost. Načelno je dogovoreno da se ide dalje s cijepljenjem, rekao je.

"Čuo sam se s ravnateljem HALMED-a. Kao što lasta ne čini proljeća, tako na osnovu jednog slučaja ne možemo donositi zaključke. Analizirali smo sve podatke. Nema podataka koji bi ukazivali na zabrinutost. Nema sličnih zbivanja u Hrvatskoj. Zatražio sam očitovanje HALMED-a. Komplikacije su moguće. Svaki lijek ima nuspojave. Ali zaključke ne možemo donositi na jednom slučaju", poručio je Beroš koji kaže kako će HALMED odlučiti o daljnjoj uporabi tog cijepiva u Hrvatskoj i da će o svemu izvijestiti javnost.

Komentirao je i uvođenje obaveznih COVID potvrda u zdravstvu i socijali.

"Imali smo intenciju ne biti diskriminatorni. Ne mogu shvatitit motive osoba koji se ne žele ni testirati. Neprihvatljiva je mogućnost da drugima možemo prenijeti zarazu", izjavio je ministar.

Na pitanje zašto se tek sada govori o mogućnosti evidencije smrti od korone i s koronom, Beroš kaže da je Svjetska zdravstvena organizacija odredila na koji način se vodi statistika.

"Analizirajući komobirditete vidi se distinkcija. To će zahtjevati jednu detaljnu analizu i nije da smo tek danas počeli razgovarati o tome, i premijer mi je postavio to pitanje kako razlučiti one koji su umrli od ili s koronavirusom. Poštujemo norme Svjetske zdravstvene organizacije", ističe.

U donaciju će ići sve doze cjepiva kojima ističe rok trajanja, tako da niti jedna doza neće propasti, poručuje ministar. Komentirao je i nedostatak pedijatara, rekavši kako on u godinu dana, ne može nadomjestiti ljude koji se školuju pet, šest godina. Napominje i kako je priparna zdravstvena zaštita godinama zanemarivana.