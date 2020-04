Ministar uprave Ivan Malenica u Dnevniku Nove TV govorio je o novostima za hrvatske građane i ubrzanoj digitalizaciji društva koju je potaknula kriza zbog koronavirusa.

Ministar Malenica kazao je kako je dosad izdano 930 tisuća e-propusnica, a od tog je broja važećih oko 750 tisuća, jer su neke bile izdane na kraći rok. Oko 80 posto tih propusnica odnosi se na potrebe poslodavaca, a ostalo su one izdane na zahtjev građana.

Komentirao je i situaciju na terenu, kada u nekim jedinicama lokalne samouprave treba tražiti e-propusnice za svaku od njih da bi se prošlo iz jednog u drugo mjesto. Naveo je kako se stožeri tih jedinica mogu povezati i na taj način omogućiti kretanje svojim žiteljima, a je li to moguće, odluku donosi svaki pojedini stožer, ovisno o situaciji na terenu.

Upitan kako je moguće da je u ovako kratkom vremenu uveden niz online usluga za građane, a do jučer su nas uvjeravali da će za to trebati sva mandata, kazao je kako je digitalizacija jedan od prioriteta Vlade te da je to strateški projekt.

Malenica je istaknuo i kako pečat kao takav više neće postojati, već će ga zamijeniti digitalni pečat i digitalni potpis.

Ministarstvo uprave poticat će manje općine na proces udruživanja, naravno, ako to građani budu htjeli. Naime, ova će kriza pogoditi niz manjih općina koje većinu sredstava sada troše za plaće vlastitih djelatnika. To se odnosi i na udruživanje komunalnih poduzeća. "Mi ćemo ih poticati da rade učinkovitije."

Upitan hoće li kriza dovesti do smanjenja broja zaposlenih u državnoj upravi, jer realno radi trećina manje ljudi, a država funkcionira, kazao je kako državna uprava radi punim kapacitetom, samo jedan dio radi od kuće, a drugi je u uredima. Vlada je, dodao je, prije tjedan dana donijela odluku o zabrani zapošljavanja "te će se to riješiti prirodnim odljevom".

