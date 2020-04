Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović gostovao je u Dnevniku Nove TV, a s njim je razgovarao Mislav Bago.

Odmah na početku ministar Aladrović otkrio je koji broj radnika će dobiti naknadu od 4000 kuna, što je mjera koju je Vlada u četvrtak donijela.

"U ovom trenutku govorimo od 410.000 radnika koji su se prijavili kroz 69.000 poslodavaca. Govorimo o mjeri za ožujak. To je unutar naših projekcija, koje su govorile o brojci između 400 i 500 tisuća radnika. Očekujemo da ćemo se tu negdje i zadržati za mjesec ožujak", rekao je Aladrović.

Ministar je dodao da je 80 posto zahtjeva za tom naknadom stiglo online putem, a rok za odgovor isplatu naknada za ožujak je do 15. travnja, kaže Aladrović.

"Nadam se da ćemo do tog roka to i učiniti", dodaje ministar Aladrović.

Prvi iznosi su već poslani poslodavcima.

"U ovom trenutku nešto više od 410 milijuna kuna, daklo oko 120 do 130 tisuća radnika je pokriveno s tim", ističe Aladrović.

Cilj je, rekao je ministar, da se do Uskrsa isplate sve naknade.

"Imamo prostor do 15. travnja i naravno da ćemo se potruditi to ispuniti do Uskrsa", poručuje.

Ministar je rekao i da se jedan velik dio tih naknada odnosi i na radnike zaposlene u turizmu, jer je turizam i najviše trenutno pogođen korona krizom.

"Mnoge turističke i ugostiteljske tvrtke su se prijavile na ovu mjeru i naravno da ćemo im svima pokušati pomoći", kaže Aladrović.

USKORO VIŠE