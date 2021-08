Medicinska sestra u Doboju na sjeveru BiH greškom je, umjesto cjepivom protiv koronavirusa, osam osoba cijepila davši im injekciju protiv sezonske gripe, no oni zbog toga nisu zdravstveno ugroženi, izvijestile su vlasti.

Policijska uprava Doboj izvijestila je da je zaposlenica tamošnjeg Doma zdravlja trebala aplicirati cjepivo Sinopharm koje štiti protiv koronavirusa, no umjesto toga pacijentima je potkraj prošloga tjedna dala cjepivo protiv sezonske gripe.



Nakon što se utvrdila pogreška, zaustavljen je proces cijepljenja, dok je medicinska sestra udaljena s posla, a policija je započela istragu. Liječnici su izvijestili građane koji su primili pogrešno cjepivo te su im objasnili da ne postoji opasnost po njihove živote i zdravlje niti od eventualnih posljedica.



Zdravstvene vlasti najavile su provođenje interne istrage o ovome propustu, te će naknadno odlučiti o poduzimanju eventualnih sankcija.

Bosna i Hercegovina u odnosu na zemlje u regiji uvelike kasni s procesom cijepljenja.



Procjenjuje se da do sada nije cijepljeno više od 10 posto od oko 3,5 milijuna stanovnika. Razlog za to je loša koordinacija državnih i entitetskih vlasti oko nabave cjepiva koje su nadležne za sektor zdravstva, niz afera povezanih s koronakrizom, ali i slabosti vezane uz sustav Covaxa, međunarodnog mehanizma nabave cjepiva protiv koronavirusa.