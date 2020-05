Maturanti ne skrivaju svoje nezadovoljstvo objavljenim rasporedom za polaganje mature.

Tek što je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) objavio kalendar ispita državne mature, maturanti ne skrivaju svoje nezadovoljstvo.

Na Facebooku ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak pisala je maturantica iz splitske 1. gimnazije koja navodi da se glavni predmeti pišu ranije nego je to trebalo biti te da maturanti ovu školsku godinu doživljavaju kao iznimno stresnu.

Njezinu objavu na društvenoj mreži prenosimo u cijelosti.

"Draga ministrice, hvala Vam što ste nam ovu godinu doista učinili nezaboravnom.

Svjesna sam da vjerojatno ovo nećete pročitati, a i ako pročitate, neće se ništa promijeniti. Ali, kao učenica koja je prolazila sve godine gimnazije s odličnim uspjehom, učenica koja nikad nije imala problema s učenjem, došla sam do toga da fizički ne mogu više niti jednu knjigu pročitati bez da dobijem nekakav traumatični panični napadaj i stoga pišem ovo kako bih svu traumu i isfrustriranost izbacila iz sebe", napisala je maturantica.

Raspored objavljen mjesec dana prije mature

"Počet ću s činjenicom koje smo svi svjesni, a to je da Vas niti najmanje ne interesiraju problemi maturanata i njihov položaj. Evo, mjesec dana prije mature mi saznajemo kada zapravo pišemo maturu. Mjesec dana prije mature mi saznajemo da glavne predmete pišemo ranije nego što smo trebali, unatoč svjetskoj pandemiji zbog koje ne da bismo trebali pisati kasnije već ju ne bi trebali uopće pisati.

Mišljenja maturanata o tome bi li trebalo ukiniti maturu ili ne se razlikuju, ali jedan stav je siguran, koji 85% maturanata zastupa - ne želimo pisati maturu u lipnju. Ipak, Vi mjesec dana prije mature objavite raspored mature i dajete nam do znanja da glavne predmete pišemo RANIJE nego što smo prvotno trebali. Unatoč pandemiji, Vi se i dalje igrate s našom budućnosti i u suštini budućnosti cijele ove države.

Vas ni najmanje nije briga za maturante", ogorčena je maturantica.

Napadaji panike, izljevi suza i nemogućnost disanja

"Jeste li iti jednom pomislili, u ova skoro 2 mjeseca, koje je psihičko stanje osoba koje sada trebaju učiti za maturu u sred pandemije i karantene. Je li stvarno smatrate da zaslužujemo konstantne napadaje panike, izljeve suza i nemogućnost disanja svaki put kada čujemo neku novu vijest ili Vas vidimo na televiziji.

Bilo je priča o povećanju zlostavljanja u obitelji tokom karantene, jeste li ikad pomislili na maturante koji se nalaze u takvoj situaciji i ne mogu učiti sve dok se karantena ne popusti kako bi mogli naći mir van kuće? Ili o učenicima iz Zagreba koji, kao posljedica potresa, ne mogu učiti kod kuće i matura im je trenutačno briga koji su najmanje trebali imati?

Jeste li ijednom pomislili na učenike koji su upisali pripreme iz matematike, fizike, kemije itd. koje na kraju nisu mogli pohađati, a upis na fakultet im ovisi o tome? O osobama koje upisuju najteže fakultete u državi, a do prije par dana nisu niti znali hoće li se sami trebati spremati za te predmete, koje predmete pišu i kada.

Naravno da niste, osoba koja razmišlja o tome ne bi donijela odluku o maturi mjesec dana prije nego što se piše", navodi.

"Unatoč pandemiji održali maturu"

Mislim da nitko od nas maturanata ne zaslužuje doživljavati ovakve šokove, psihičke i fizičke, samo kako bi Vi mogli reći da smo 'unatoč pandemiji održali maturu', a koliko će budućnosti biti uništeno, koja će biti prolaznost i koliko će se ljudi zaraziti, to Vam nikad nije prošlo kroz glavu.

Uporno spominjete kako sve naše susjedne države imaju maturu u lipnju. Od kad je nama jedna Mađarska, čiji predsjednik vodi diktaturu, neki uzor?

Jeste ikad pomislili na države poput Velike Britanije, Francuske, Nizozemske i Slovačke koje su potpuno ukinile maturu ove godine jer su svjesne da nije vrijeme zadavati ljudima dodatne brige kad se nalazimo u sredini svjetske pandemije?

Naravno, mišljenja maturanata su različita i ne bi se svi složili s ukidanjem mature, pa jeste li možda promislili o Irskoj koja je odgodila svoju maturu za kolovoz?

Jeste se ikada pokušali ugledati na države čiji ministri obrazovanja, kada kažu da su im maturanti 'njihova najveća briga' doista to i misle? Naravno da niste. Jedino što Vi mislite jest govor u Europi o našoj 'naprednoj tehnologiji i održavanju mature'", ističe maturantica iz Splita.

Matura "zbog pritiska javnosti"

"Jučer je objavljeno da ste 'zbog pritiska javnosti' odlučili da se ipak pišu izborni predmeti. Zbog pritiska javnosti. U jednom danu ste imali toliki pritisak javnosti? A zadnja dva mjeseca što Vam maturanti govore da nismo psihofizički spremni za pisati maturu u lipnju, to Vam nije bio dovoljan pritisak?

Nadalje, napravili ste minimalni ustupak za nas, bacili nam mrvice kruha, maknuvši gradivo 2. polugodišta s obaveznih predmeta. Međutim, ni tu niste doslijedni jer ste odlučili ostaviti gradivo 2. polugodišta na višoj razini ispita iz Hrvatskog, iako ste ga maknuli s niže razine. Nadalje, što je s izbornim predmetima? Nismo bili u stanju obraditi obvezne predmete, jer nismo u školi, ali magično za izborne predmete jesmo?

Potom, zaboravljate na osobe koje idu studirati u inozemstvo. Zaboravljate na osobe koje odlaze upravo zbog osoba kao što ste Vi i Vaš uži tim. Osobe kojima ste doveli cijelu budućnost pod upitnik, jer dok se učenicima drugih država samo gleda prosjek ocjena, jer su njihove vlade zamolile strane fakultete da tako naprave, neki hrvatski učenici će morati na maturi dobiti petice kako bi išli dalje", smatra.

Država "nezainteresirana"

"Razlog tomu je minimalna ili nepostojana zainteresiranost ove države i ove vlade i Vas da pomognete tim ljudima i da se jednog dana, pametniji i obrazovaniji, vrate u Hrvatsku. Ali nakon ovog fijaska osobno mogu garantirati da niti ja niti itko od osoba koje otiđu iz ove države se neće vratiti.

Dao Bog da otiđemo. Ako ne otiđemo, do Vas je i Vaše nesposobnosti kojom ste nam uskratili tu mogućnost. Ako se ne vratimo, do Vas je i situacije u kojoj je dokazano da se niti jedan građanin Republike Hrvatske ne može osloniti na to da će država biti tu da mu pomogne ako treba, bilo to obrazovanje, turizam ili nešto treće.

Jer kada ste najviše trebali pokazati zašto ste baš Vi na mjestu na kojem jeste, Vi ste zakazali. Toliko ste zakazali da bi jedna osoba od 18 godina bolje učinila Vaš posao nego što ga Vi činite", navodi maturantica.

Problem u predmetima koji se polažu

"Naravno, naći će se osobe koje će komentirati kako se za maturu pripremamo četiri godine, a ne dva mjeseca. Ali, upravo zbog našeg Ministarstva obrazovanja, mi ne učimo 4 godine predmete koje pišemo na maturi, već učimo 10 dodatnih predmeta i niti jedna osoba u ovoj državi ne može izaći na maturu i dobiti odličnu ocjenu bez da se ponovno spremi.

Stoga završavam ovo u nadi da će i ostali učenici ovo pročitati i znati da nisu sami, da smo svi u ovom problemu zajedno, jer kad već nemamo normalnu državu i normalnu vlast da nas podupire i gura naprijed, podupirati ćemo se međusobno.

A ministrici Divjak i njenom 'stručnom' timu se nadam da će jednog dana doći pameti i promijeniti odluku o maturi ili dati ostavku, te da budući maturanti neće nikad morat prolaziti ovaj scenarij, jer koliko god loše stanje u svijetu, nama uvijek nekako ispadne još gore", napisala je maturantica splitske 1. gimnazije na Facebooku ministrice obrazovanja Blaženke Divjak.