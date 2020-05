Maturanti moraju proći državnu maturu. Kao da im ona sama nije dovoljno stresna, kažu, još su se našli usred kaosa pandemije. Ljutiti su na ministricu znanosti i obrazovanja Blaženku Divjak.

Kako maturanti mogu izgurati ovo, za njih najstresnije, razdoblje u Dnevniku Nove TV objasnila je prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba.

Kako je kazala, maturantima se trebalo više posvetiti.

"U ovoj situaciji neizvjesnosti i nepredvidivosti, mladima i maturantima su potrebne jasne, unaprijed definirane i jednoznačne odluke koje neće povećavati neizvjesnost, nego koje će im dati maksimalnu predvidivost", kazala je.

"Osim toga, pravo na sudjelovanju u odlukama koje se njih tiču je jedno od osnovnih prava djece i mladih. Ali ne samo kao formalno pravo, nego su oni puni kreativnih ideja jer oni razmišljaju više od nas odraslih, izvan okvira. I zaista, njihove ideje bi nam dobro došle", istaknula je Buljan Flander.

Maturanti ljuti na ministricu

Maturanti su ljutiti na ministricu. Njezino komuniciranje s maturantima usporedila je s obraćanjem norveškog ministra zdravstva.

"On im je zahvalio što su svoj život stavili na čekanje. Ja mislim da naši maturanti također zaslužuju validaciju i takvu istu zahvalu. Isto tako zaslužuju da ih se uključi u donošenje odluka koje ih se tiču", istaknula je i dodala da su maturanti ove godine ostali bez maturalnog i norijade, a što neće moći tako lako nadoknaditi.

Za povratak djece u školu navodi kako se pita jesu li to odluke koje su u najboljem interesu djece.

"Jesu li to javnozdravstvene odluke, jesu li to epidemiološke mjere... Ja zapravo još ni sama sebi nemam odgovor na to pitanje jer dati roditeljima odgovornost da oni odlučuju hoće li djeca ići u školu ili neće - mislim da je to preveliki teret na roditeljskim leđima. Roditelji su potrebni djeci da bi im bili podrška u ovim trenucima krize, a zapravo time povećavamo njihovu neizvjesnost i povećavamo njihov stres", istaknula je.

Djeci treba pomoći

Poručila je roditeljima i djeci kojima treba psihološka pomoć da je s njima sve u redu.

"Ovo je situacija kad nam je u krizi lošija koncentracija i lošije pamćenje. Teže učimo i ne znači da nešto s učenicima nije u redu ako im neko gradivo teže ide. Na onima koji donose odluke je da im olakšaju, a ne na njima da se loše osjećaju ako im učenje dobro ne ide", zaključila je Buljan Flander.

Još jednom valja napomenuti, na stranicama NCVVO-a je objavljen detaljan kalendar što se kad piše. Ispiti kreću 8. lipnja, a svi bi se trebali odraditi do 3. srpnja. Slijede, dakle, gotovo dva mjeseca najstresnijeg perioda za maturante. Mi ćemo ih svakako pratiti.

