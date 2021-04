Prijepodne su bile velike gužve na Zagrebačkom velesajmu. Prvi put cijepi se Pfizerom, a spremno je oko 4000 doza. No, zbog problema s informacijskim sustavom, tvrde organizatori, došlo je do kašnjenja pa i gužve. Bez distance, neki su na cijepljenje čekali i više od dva sata. Dok se građani žale na lošu organizaciju, iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar za nepridržavanje distance krive - građane.

Do 17 sati na Zagrebačkom velesajmu se cijepilo oko 3200 ljudi, a cijepljenje traje do 19 sati. Nastavit će se cijepiti sve do kraja tjedna, svaki dan se planira utrošiti oko 4500 doza, u petak manje jer će se raditi samo u jednoj smjeni.

Koordinatorica popodnevne smjene Gordana Pajan, epidemiologinja, kazala je u Vijestima Nove TV kako je situacija tijekom poslijepodnevne smjene više nego zadovoljavajuća.

"Gužve držimo pod kontrolom. Ljudi koliko-toliko dolaze u terminu koji im je propisan", navela je Pajan.

"Jutarnja smjena je bila možda malo hektičnija, ali to se pripisuje tome da ljudi ne poštuju termin kad bi trebali doći, kad su naručeni na cijepljenje. Bespotrebno stoje i čekaju po sat ili dva da bi ušli i obavili cijepljenje", rekla je Pajan i dodala da za tim nema potrebe.

"Cjepiva imamo, problema s nestašicom nema, svatko tko je dobio termin za cijepljenje, bilo da se sam prijavio ili od svojeg liječnika obiteljske medicine i cijepit će se. Uistinu nije potreba za stvaranjem ovako velikih gužvi", dodala je Pajan.

"Ljudi su nervozni jer se svako osjeća ljutito, čeka predugo, ali svojom krivnjom", zaključila je Pajan.

Činjenica je da su u utorak ujutro snimljeni ljudi koji su na cijepljenje došli sat ili dva ranije od termina pa iz Zavoda apeliraju da se poštuju termini i da svatko dolazi onda kada je naručen.

