Jedna je majka anonimno ispričala kako se pakiranje za godišnji odmor pretvorilo u noćnu moru nakon što je njezin maloljetni sin završio na hitnoj operaciji, a onda ga posjetiti može na samo – 15 minuta.

Objava koja je u jednom danu prikupila više od 8000 lajkova i koja je na Facebooku podijeljena više od 1200 puta malo koga je ostavila ravnodušnim.

Naime, jedna je majka za ''Maminu stranicu'' anonimno ispričala noćnu moru koju prolazi ona, ali i njezin sin koji je, umjesto na moru s obitelji, završio na hitnoj operaciji, a mama mu u posjet zbog epidemije koronavirusa može doći samo na 15 minuta dnevno.

Njezinu objavu prenosimo u cjelosti.

''Još prekjučer sam pakirala stvari za more, radovala se godišnjem odmoru.... Na fejsu sam promijenila svoju profilnu sliku kao podrška roditeljima da s djecom budu u bolnici 24 sata i naravno, potpisala i peticiju... Ni sanjala nisam da ću upravo ja biti ta koja će sa svojim sinom imati 15 minuta.

Iznenadna operacija

Sin je iznenada završio u bolnici na operaciji. Zbog čekanja rezultata na famozni COVID-19 operiran je 12 sati nakon što je s bolovima i teškom upalom primljen u bolnicu. U međuvremenu se stvar zakomplicirala tako da je prošao vrlo ozbiljnu i tešku operaciju.

On je u sobi sam. Potpuno sam. Uplašen, jadan, tužan, gol... Gleda u strop. Ne može spavati jer u susjednoj sobi dijete od 3 godine plače bez prestanka. I danju i noću...

15 minuta – toliko mogu biti s njim. U tih 15 minuta ne znam bih li ga prije ljubila, grlila, pričala s njim... Govorim mu da će sve biti dobro, da je hrabar, da mora izdržati.

''Za koji dan mu je rođendan...''

Suze mu se cijede niz lice, jedva priča od šoka i tuge... Za koji dan mu je rođendan, planirali smo proslavu, također smo trebali ići na more. Radovao se kao nikad.

I odjednom šok. Bolnica, operacija, bol. On sam. Mobitel smije imati od 10 do 11 sati i od 16 do 17 sati. Takva su pravila. Petnaest minuta nikad ne traje kraće.

Sestra mi govori da je prošlo 15 minuta i da moram van. Još ga jednom grlim. On me grli najjače što može. Na izlasku me pita: ''Mama, hoćeš doći sutra?''. Ma doći ću sine, naravno da ću doći. Vozim svaki dan 80 kilometara do bolnice i natrag. Vozila bih i 800 da treba.

I bit ću NAJPRISTOJNIJA moguća jer ne znam biti drugačija. NABIJEM VAS NA VAŠIH 15 MINUTA, GOSPODO DRAGA! TO SAMO U NAŠOJ DRŽAVI MAJKA MOŽE DOŽIVJETI! 15 minuta s djetetom'', stoji u objavi na ''Maminoj stranici''.