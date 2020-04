Da koronavirus ne pogađa samo starije i one slabijeg imuniteta, svjedoči i dječak star samo dva i pol mjeseca iz okolice Karlovca koji je najmlađa oboljela osoba u Hrvatskoj.

I njegova mama također je zaražena, a sa svojom je pričom odlučila istupiti javno kako bi upozorila da su virusom jednako ugrožene mlade osobe i djeca. Također, upozorila je i na stigmatizaciju koju zbog zaraze koronavirusom ona i njezina obitelj doživljavaju u posljednja tri tjedna.

Prve dane Karolininog majčinstva obilježili su briga i strah. Osim što je i sama oboljela, njezin je dvoipolmjesečni sinčić najmlađi zaraženi koronavirusom u zemlji. Karolina kaže da je sada već lakše: "Gori dio je iza nas, mogla bih slobodno reći veći dio s obzirom da je ovo već dvadeset i neki dan iza nas".

Zarazila se u frizerskom salonu svoje majke

Zarazila se sredinom ožujka u frizerskom salonu svoje majke "kratkim kontaktom s gospođom koja je taj dan bila kod moje mame u salonu", navodi i dodaje: "Mislim, ljudi nisu znali. Simptomi su bili, ali znate kako - nije bilo u Karlovcu slučajeva. Ne ideš za tim, 'gle to sam ipak ja', i evo..."

Kada se ispostavilo da je gospođa iz salona pozitivna, kontaktirali su je epidemiolozi. Testirana je, a dok su se čekali nalazi nije smjela blizu svog dvomjesečnog sinčića.

"Prvih dana mi je bilo, dok nije prvi nalaz došao, užasno teško. Proplakala sam dane jer - ne prići svojoj bebi - čuješ iz druge sobe da on plače, ja čujem da suprug njega pokušava utješiti, mislim nije to - to. Prvih dana je bilo teško".

Nalaz je bio negativan

Nalaz se vratio negativan, ali Karolinini simptomi nisu prolazili. "Ja sam imala najvišu temperaturu 37,6. Prehodala sam to doma, ne mogu reći, sve to. Ali evo, ostala je ta neka zadihanost, pritisak u plućima, pritisak iza u leđima, možda brži otkucaji srca. Glava me devetnaest dana boli, a ništa, niti lupocet, niti paracetamol... čitali smo čak kao 'nemojte ni brufen uzimati'. Mislim, u tom trenu popiješ i brufen, popiješ sve. Glava nije popuštala nikako", dodaje.

"Odlučili su se da me opet testiraju i nakon evo, po isteku tog već četrnaestog dana, nalaz je došao pozitivan. Briga za mene i nije bila toliko. Nekako pogotovo kad dođe beba, onda sve staviš sa strane, 'nema veze, lako ćemo', ali da, briga za bebu je evo već dvadeset i neka noć nespavanja. Znači nikako - gledaš, mislim čitaš u novinama, čitaš istraživanja, nije ništa za bebe, ali gledajte, svaki njegov, da ne kažem malo čudniji pokret rukom, svaki njegov 'khm khm' - skačeš, trčiš, misliš ne znam šta je", opisuje Karolina.

I beba je imala simptome

Kaže da je i beba imala simptome. "Samo temperatura te neke blaže respiratorne smetnje kod njega. Ostala je malo ta neka nervoza, izgubio je taj svoj neki tempo. Drugačije malo jede, malo sad bi, sad ne bi", dodaje i navodi da za sedam dana imaju kontrolno testiranje.

"Ja još uvijek imam tu i tamo tih 37,2 temperaturu koja poskoči, ali evo, više ju nemam nego što imam. On. hvala bogu, nema i jadničak mislim da će mu toplomjer biti najgori neprijatelj, ali tako je kako je..", dodaje Karolina.

Za izolaciju kaže da funkcionira na dva kata kuće. "Imamo dva odvojena kata u kući. Muž je na jednom katu, ja i beba smo na drugom", opisuje i nastavlja: "Mislim, neminovno je da se ne sretneš u kući, ali veća distanca, udaljenost".

"Peremo ruke, dezinficiramo cijelu kuću, evo. Ono osnovno što čovjek može. Provjetravamo što je više moguće. Peremo posteljine, krpe, ručnike svatko svoje", opisuje dane u izolaciji.

Pozivanje na javni linč, prijave policiji...

Kaže da se odlučila javno progovoriti o svemu kako bi ljudi shvatili da se i oni mogu naći u toj situaciji. "Imam osjećaj da, dok netko to ovako ne kaže, 'gle, da to sam ja i sutradan možeš biti ti', ljudi to neće shvatiti toliko ozbiljno", navodi Karolina i dodaje da je stigmatizaciju osjetila i na svojoj koži.

"Od pozivanja na neki javni linč, od mislim laži nekih... Svekar je išao na posao normalno jer nema veze sa mnom. Ljudi ga vide na poslu pa onda zovu policiju, zovu epidemiološki, ali on je bio ovdje. Mislim, svekrva stavlja sušiti veš, recimo, na dvorište i onda se zove policija jer gospođa stavlja sušiti veš. Bojim se da ljudi ne razaznaju znači što zapravo korona je, koje su mjere opreza", opisuje.

"Bojim se da je, kako vrijeme odmiče, ljudima već lagano dosta svega. Zapravo je ovo nekako trenutak kad najviše trebamo uprijeti, kad se najviše trebamo strpiti i kad najviše trebamo ostati kod kuće da se sve to svede na minimum minimuma i da se dogodi dan da u Hrvatskoj bude nula zaraženih", kazala je Karolina i pozvala: "Ostanite doma, čuvajte sebe i bližnje, ljubite se, volite se. Iskoristite ovaj veliki tjedan kako najbolje možete".

