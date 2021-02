Luka Burilović prije dolaska na današnju sjednicu Sveučilišnog savjeta koju je sam sazvao zbog niza afera koje se vežu uz ime rektora Damira Borasa, odgovarao je na pitanja novinara o cijepljenju protov koronavirusa.

"Mislite da sam se ja cijepio preko reda?" odgovorio je protupitanjem.

"Ja sam jučer sve objasnio. Opet ću podijeliti pred hrvatskom javnošću. Ja sam hrvatski ratni vojni invalid. U ratu sam proveo 1690 dana u rovu. I kao takav, između ostalog, dobio sam TBC, tešku bronhijalnu bolest. Imam respiratorne probleme, blagu astmu i sve ostalo. Tada, 13. kada ste svi vi pozivali da se što više ljudi svojim primjerom cijepi, predao sam dokumentaciju i zamolio na nekoliko mjesta. Kada su na jednom mjestu rekli da postoji mogućnost, ja sam se cijepio", objasnio je Burilović.

Ne zna je li se rektor Damir Boras cijepio preko reda.

"Smatram da je nečije zdravstveno stanje, nečija dijagnoza, potpuno privatna stvar. Ja dijelim sa javnošću od čega bolujem. Dokle to ide...?" pitao je.

"Nisam ja to učinio da objavim i da se hvalim da sam se cijepio, nego zato što moj liječnik i ostali tvrde da sam rizična skupina. Pitao sam i zamolio mogu li se u to vrijeme cijepiti", rekao je još, no nije htio odgovoriti na pitanje hoće li reći ime liječnika koji ga je cijepio.

"Sve što sam rekao... Hvala vam lijepa. Danas imamo temu Sveučilišta. Hvala, doviđenja", rekao je Burilović i ostao pri tome da je sve objasnio dan ranije.

"Smijete li vi doći do dopisa tko se cijepio protiv COVID-a i tko je prebolio? Ne smijete. Ne smijete, gospođo, nije relevantno pitanje tko je prebolio. Žao mi je, ja ne smatram da sam se cijepio preko reda sa svim svojim bolestima", zaključio je.

Jučer je u javnost izašla informacija da se i Luka Burilović cijepio protiv korone. Prvo je HGK to demantirao, a zatim je sam Burilović priznao. Javnost je prije toga iznenadila i informacija da se cijepio i rektor Damir Boras. Da se ne baci, bilo je opravdanje.