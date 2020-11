Svi koji se nalaze kod kuće i razvili su simptome koji ukazuju na COVID infekciju, a nisu testirani, trebaju pratiti situaciju, ističe pulmolog Saša Srića.

Pulmolog Saša Srića smatra da mjere koje su uvedene da bi se izbjegao lockdown neće biti dovoljne.

"Brojka eskalira, broj hospitaliziranih i pacijenata na respiratoru raste, i to ukazuje na to da naš zdravstveni sustav neće izdržati ako se ne poduzmu stroge mjere koje će, nažalost, izazvati policijski sat ili lockdown... Većina europskih zemalja to uvodi kao rješenje u aktualnoj situaciji. Aktualne mjere nisu pokazale dobar efekt zasad, ne možemo znati ni da će strože mjere biti efikasnije, no osim toga ja ne vidim što bi smirilo zabrinjavajuće stanje epidemije", rekao je gostujući na N1 televiziji.

Istaknuo je da je odgovornost sugrađana jako bitna i poručio da ljude treba upozoriti da je bolest izazvana koronavirusom opasna.

Opisao je simptome s kojima bi se osoba trebala javiti liječniku. "Svi koji se nalaze doma i razvili su simptome koji ukazuju na COVID infekciju, a nisu testirani, trebaju pratiti situaciju. Ako se stanje pogoršava, ako raste temperatura, ako se pojavi slabost, otežano disanje, kratkoća daha - svaka takva osoba mora se uputiti prema nadležnoj bolnici. Temperatura iznad 38 stupnjeva koja unatoč antipireticima ne pada dva dana, uz simptome opće slabosti, pogoršanje stanja, ako osoba počne gubiti dah... kad se to pokaže, morali biste se javiti u nadležnu bolničku ustanovu", rekao je.